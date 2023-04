Ministerstvo obrany se podílí na revizi vzdělávání. Děti se budou učit, jak se chovat v krizových situacích

Obrana se týká celé společnosti, nikoliv jen profesionální armády. To je myšlenka, která se promítne nejen do nové české Obranné strategie, ale také do toho, co se budou učit žáci základních škol. Žádný speciální předmět jako branná výchova nevznikne, děti se ale dozvědí více o ozbrojených silách a o tom, jak se chovat v krizových situacích. Praha 7:10 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nelze říct, že české děti nejsou touto problematikou poznamenány. Znají ji z různých mimoškolních aktivit, sportovních či branných kroužků,“ říká Jan Jireš, který je na ministerstvu obrany zodpovědný za politiku a strategii. | Foto: René Volfík | Zdroj: René Volfík

Národní pedagogický institut ministerstva školství už rok připravuje nové rámcové vzdělávací programy. Jako konzultanti na nich pracují také lidé z ministerstva obrany.

„Žáci by se měli dozvědět, co to vůbec obrana země je, co obnáší, že máme ozbrojené síly, k čemu je máme nebo že je Česká republika součástí mezinárodních obranných struktur,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš.

Zároveň dodal, že se nejedná o návrat branné výchovy do škol ani nevznikne žádný speciální předmět.

„Nikdo se nemusí bát, že někdo bude učit děti na základních školách střílet,“ ujistil Jireš, který také připravuje novou českou Obrannou strategii, jeden z takzvaných strategických dokumentů.

„Jde nám o to, aby si žáci vůbec uvědomovali potřebnost obrany, jde také o rozvoj pohybových kompetencí a o to, aby rozeznali krizové situace a věděli, jak se v nich chovat,“ doplňuje Jireše Jana Novotná, která dočasně vede oddělení přípravy občanů k obraně státu na ministerstvu obrany.

„Konkrétní vzdělávací obsah s problematikou krizové situace a bezpečnost pro upravený rámcový program zatím není vytvořený. Pracovní skupiny Národního pedagogického institutu jej budou vytvářet od dubna,“ přiblížil proces Kamil Ubr, který je ředitelem revize rámcových vzdělávacích programů v Národním pedagogickém institutu.

Besedy nestačí

Co se budou děti učit, se řeší podle oblastí, které se dále dělí do klasických školních předmětů. Agendu obrany a bezpečnosti zpracovávají dvě skupiny: Člověk a společnost a Člověk a zdraví. Ve výsledku jde o předměty výchova ke zdraví, občanská výchova a tělocvik.

Kromě pracovníků ministerstva obrany se v roli konzultantů těchto dvou skupin podílí také ministerstvo vnitra, respektive hasiči.

Ministerstvo obrany již nyní v rámci svého projektu přípravy občanů k obraně státu (POKOS) se školami spolupracuje. Kromě vzdělávacích materiálů, které jsou k dispozici na webu, vojáci objíždějí školy a pořádají besedy.

Reforma a posílení programu POKOS je jedním z bodů „desatera pro obranu“ ministryně Jany Černochové (ODS).

„Zákon říká, že každý občan by měl mít možnost přispět na obranu a že ministerstvo obrany a vláda mají povinnost nabídnout relevantní nástroje a možnosti přípravy na obranyschopnost,“ shrnul Jireš.

V Česku platí branná povinnost. Zatímco v míru je možné ji převzít dobrovolně, v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu může armáda na obranu země povolat (téměř) každého, muže i ženy, ve věku 18 až 60 let.