Ministerstvo zdravotnictví chce prodloužit spolupráci s armádou nejméně o dva měsíce, řekl Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví jedná s armádou o prodloužení smlouvy na pomoc s řešením epidemie covidu-19 o další dva měsíce. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V současné době je smlouva na zapojení armády do projektu Chytrá karanténa do konce listopadu. Praha 15:14 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci se během pandemie podíleli na projektu Chytrá karanténa a na trasování kontaktů nakažených po telefonu. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Počítáme s tím, že by se měla spolupráce prodloužit minimálně o další dva měsíce. Řešíme to s ministrem obrany,“ uvedl Vojtěch.

Hrozí citelné oslabení Chytré karantény. Armáda má pomáhat jen do konce listopadu Číst článek

Podle místopředsedy TOP 09 Vlastimila Válka by ukončení spolupráce s armádou byla katastrofa. Vojtěch minulý týden uvedl, že rozhodnutí bude už na nové vládě.

Na to, že armáda má dohodu na pomoc s Chytrou karanténou jen do konce listopadu, upozornil server iROZHLAS.cz na konci října. „Podpora ze strany armády je jenom do 30. listopadu. Jedná se o dohodu v rámci integrovaného centrálního řídícího týmu,“ uvedla mluvčí Generálního štábu Armády České republiky Magdalena Dvořáková.

Vojáci se podíleli na začátku epidemie zejména na propojení dat z laboratoří, krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, postupně přibyla také externí call centra podílející se na trasování. Nastavení systému reportování a předávání dat bylo hlavní součástí projektu Chytrá karanténa.

Vojáci se podíleli také na trasování kontaktů nakažených po telefonu. Armáda prostřednictvím Ústřední vojenské nemocnice zajišťovala provoz největšího očkovacího centra v Česku, které bylo v pražské hale O2 universum.

Ministr obrany Lubomír Metnar minulý týden potvrdil, že současná dohoda s ministerstvem zdravotnictví o nasazení vojáků platí do konce listopadu. „Jsme připraveni ji prodloužit a pomáhat, dokud bude třeba,“ uvedl.