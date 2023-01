Česko do konce května uzavře smlouvu o nákupu bojových vozidel. Cena nepřesáhne 52 miliard

Ministerstvo obrany chce nejpozději do konce května uzavřít se švédskou stranou smlouvu na nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty CV90. Zakázka na 210 švédských obrněnců by neměla přesáhnout domluvenou cenu 51,684 miliardy korun včetně DPH. Radiožurnálu to potvrdil náměstek ministryně obrany Lubor Koudelka. Praha 9:52 26. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena zakázky na 210 vozidel se má pohybovat kolem 51 miliard korun (ilustrační foto) | Foto: Michal Voska | Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Ministerstvo obrany ladí právní podmínky nákupu pásových bojových vozidel CV90 pro pěchotu. Resort očekává, že finální nabídku od švédského výrobce dostane do začátku února.

Smlouva o nákupu BVP bude podle úřadu třístranná, stejně jako v prosinci podepsané memorandum. Týkat se tak bude ministerstva obrany, agentury FMV a výrobce BAE Systems Hägglunds AB.

Ministerstvo obrany jedná o nákupu nových pásových obrněnců. Ty dosavadní jsou ‚stará ruská škola‘ Číst článek

„Ve druhé polovině února budeme pořádat průmyslový den. Firmy by se tam měly dozvědět konkrétnější detaily,“ řekl Radiožurnálu náměstek ministryně obrany Libor Koudelka.

Společnost BAE Systems nyní podle Koudelky jedná s firmami tuzemského obranného průmyslu. S těmi podle ministerstva obrany uzavře smlouvy ještě předtím, než podepíše tendr se státem.

Ministerstvo pokračuje v debatách také se švédskou vládou. „Cílem je, abychom měli smlouvu podepsanou do konce května tohoto roku. I s ohledem na to, že nabídka švédské strany je platná do 30. června,“ vysvětluje Koudelka. Domluva o ceně je již finální.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) podepsání nezávazného memoranda oznámila v prosinci. To stanovilo kupní cenu v maximální výši 51,684 miliardy korun včetně DPH a zároveň zapojuje český obranný průmysl v minimální výši 40 procent z celkových nákladů na pořízení BVP.

V tuzemsku se počítá i s údržbou vozidel, kterou by měly kompletně provádět české firmy, včetně státního podniku VOP CZ.

O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině loňského července. Česká armáda poptává 210 pásových bojových vozidel pěchoty v sedmi modifikacích pro přezbrojení 7. mechanizované brigády v Hranicích na Přerovsku. První vozidla by armáda mohla obdržet v roce 2026.