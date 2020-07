Strategická sekce ministerstva obrany střídá prozatímní vedení. Řádného náměstka nemá již rok

Ministerstvo obrany vystřídalo prozatimní náměstky sekce obranné politiky a strategie, která plánuje obranu státu. Poslední řádný náměstek byl Jakub Landovský, který ale před rokem odešel do NATO. Od té doby řídí sekci pouze pověření náměstci. Radomíra Jahodu navíc tento měsíc nahradil Martin Riegel. Ani ten ale výběrovým řízením neprošel. Podle mluvčí resortu Jany Zechmeisterové nechtěl Jahoda ve funkci pokračovat. Praha 22:04 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo obrany | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podle zákona o státní službě může být zastupující náměstek pověřen pouze na určitou dobu,“ vysvětluje Zechmeisterová. „Tato určitá doba panu bývalému zastupujícímu náměstkovi panu Jahodovi vypršela a pan ministr (Lubomír Metnar za ANO, pozn. red.) proto vybral nového náměstka pověřeného vedením této sekce, pana Martina Riegela.“

Metnar navrhoval při ohrožení země posílit roli vlády. ‚Bylo to nešťastné,‘ otočil po kritice Číst článek

Podle zákona mohl ministr Jahodu vedením sekce pověřit znovu, s prodloužením mandátu by ale musel souhlasit i konkrétní pověřený náměstek. „Pan Jahoda z osobních důvodů zřejmě nechtěl v tomto pokračovat,“ dodává mluvčí.

Byla to právě sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany, vedená Jakubem Landovským a následně Radomírem Jahodou, která navrhovala, aby vláda a premiér v budoucnu získali pravomoc řídit zemi v době krize sami. Tento dokument ministr Lubomír Metnar předložil vládě letos v březnu během nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru. Přitom vypracovat ho měla daná sekce za úkol už v prosinci 2015, kdy se na tom usnesla vláda.

Nově pověřený náměstek Martin Riegel doteď na sekci pracoval jako ředitel odboru. Výběrové řízení na řádného náměstka zbrzdila podle ministerstva pandemie koronaviru a nový šéf sekce obranné politiky a strategie by měl být jmenován v druhé polovině srpna.

Změn je více

Není to jediná změna ve vedení ministerstva v tomto měsíci. V polovině července ministr Lubomír Metnar oznámil, že po roce opět obsadí pozici svého politického náměstka. Stal se jím Vladimír Müller, který byl v minulosti náměstkem na ministerstvu zahraničních věcí.

Náměstek ministra obrany Říha rezignoval. Měl na starosti kritizované nákupy radarů a rušiček Číst článek

„Trvale se věnuje otázkám obrany a bezpečnosti a v posledních dvou letech působil jako poradce pana ministra v těchto oblastech,“ dodává Jana Zechmeisterová. Müller byl do pozice jmenován a je plnohodnotným náměstkem. Ministr má ze zákona možnost mít dva politické náměstky. Obě místa nikdy obsazená Metnar neměl. Naposledy byla politickou náměstkyní Kateřina Blažková, která se před rokem stala náměstkyní sekce a má tak na starost resortní organizace. Od té doby byly pozice politických náměstků neobsazené.

Další změny ve vedení ministerstva obranu se staly letos v únoru. Po kritice kvůli zakázce na nákup radarů a rušiček rezignoval Filip Říha. Vedením sekce pro akvizice je od té doby taky pouze pověřen Lubor Koudelka. Jeho sekce má přitom na starost největší armádní zakázky v novodobé historii, mimo jiné nákup bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun.

Ministr Lubomír Metnar ale nevidí problém v tom, že náměstek této sekce neprošel řádným výběrovým řízením a není jmenován. „Má naprosto stejný mandát, jako by byl jmenovaný náměstek, co se týká procesní a formální stránky, na tom to nic nemění. My na tom pracujeme, výběrové řízení je vypsáno. Jak začala pandemie koronaviru, tak chod jednotlivých resortů byl utlumen, takže celé se nám to posunulo,“ říká ministr.