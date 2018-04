Místo dvaceti tisíc 8600. Obrana vybrala dodavatele přileb a bot pro armádu za více než miliardu

Ministerstvo obrany vybralo dodavatele přileb a bot pro české vojáky za více než miliardu korun. Helmy bude příští tři roky vojákům dodávat společnost STV Group, několik typů polní obuvi pak do roku 2021 firma Prabos. Po úterním jednání svého kolegia o zadání zakázek rozhodla ministryně v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Sdělil to Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany. Praha 18:57 24. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sovětský tank T-34 před Vojenským historickým ústavem v Praze | Zdroj: Wikimedia Commons

Kolegium podle Sýkory rozhodlo také o zadání přestavby Vojenského historického ústavu za 598 milionů korun firmě Metrostav.

„Už při nástupu do funkce jsem si jako jednu z hlavních priorit stanovila zajištění výstroje a balistické ochrany pro vojáky. Smlouvy na přilby a polní obuv jsou konkrétním příkladem," uvedla Šlechtová.

Přilby bude ministerstvo obrany vojákům a vojenským policistům nakupovat do roku 2020 od firmy STV Group. Do tendru se přihlásily čtyři zájemci, jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od STV Group. Rámcová smlouva za 435 milionů korun s DPH bude uzavřena na léta 2018 až 2020.

„Oproti původnímu předpokladu, který činil až 20 000 korun za jednu balistickou přilbu, bude činit cena za jeden kus asi 8600 korun. Za takto výhodných podmínek bude možné pořídit výrazně více kusů, než bylo původně v plánu," uvedl Sýkora.

Nákup přileb provázely na ministerstvu potíže. Radiožurnál v únoru uvedl, že se v roce 2015 a 2016 nepodařilo rámcovou smlouvu na nákup helem uzavřít, používaným přilbám mezitím v armádě končí životnost.

Vedení armády zvažovalo, zda by bylo možné životnost přilbám prodloužit. Touto možností se nyní podle Sýkory v rámci projektu Starbal zabývá Vojenský výzkumný ústav v Brně v rámci obranného aplikovaného výzkumu, který byl zahájen v roce 2017.

Boty a VHÚ

Šlechtová také rozhodla o uzavření rámcové smlouvy na roky 2018 až 2021 se společností Prabos. Vojákům bude dodávat několik typů polní obuvi v maximální hodnotě 600 milionů korun s DPH. Půjde mimo jiné o obuv lehkou i zimní, do pouště nebo o obuv pro výkonné letce.

Kolegium podle Sýkory odsouhlasilo i výběr firmy, která bude rekonstruovat Vojenský historický ústav (VHÚ). „Vítězem výběrového řízení se ze čtyř uchazečů stala s nejvýhodnější nabídkou (598 milionů korun bez DPH) společnost Metrostav. Práce by měly být ukončeny v roce 2020," uvedl Sýkora.

Během oprav budovy budou podle dřívějších plánů rozšířeny výstavní prostory, zastřešeno bude třeba nádvoří muzea a zpřístupněno bude rozsáhlé podzemí či bývalé depozitáře.

Budova, ve které sídlí VHÚ, byla postavena téměř před 90 lety. O nutnosti její rekonstrukce se mluvilo řadu let.

Oprava by měla stát zhruba 600 milionů korun. Bude během ní vytvořen třeba nový vchod, který povede do suterénu muzea. Vznikne v místech, kde byl dosud na podstavci umístěn tank T-34. Muzejní sbírky byly z Vítkova loni převezeny do muzea v Lešanech.