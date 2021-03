Ministerstvo obrany stále čeká na slíbených pět miliard. Peníze na výplaty získá škrty v investicích

Ministerstvo obrany zřejmě bude muset škrtat v plánovaných investicích, aby mělo v dubnu na výplaty vojáků. Zatím totiž nedostalo zpět zbylých pět miliard korun, které premiér Andrej Babiš (ANO) sliboval vrátit už v lednu. Vláda vzala v prosinci resortu obrany celkem 10 miliard korun a přesunula je do rezerv - KSČM tím tehdy podmínila svou podporu rozpočtu na tento rok. Praha 7:41 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chybějící finance ministerstvo obrany neškrtalo z rozjetých investic, ale z běžných výdajů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Peníze tam přesuneme a předpokládám, že v lednu je tam vrátíme,“ ujišťoval hned po schválení rozpočtu loni v prosinci premiér Andrej Babiš (ANO). „Jako sociální demokracie jsme jasně říkali, že nemůžeme akceptovat, aby se škrtalo v rozpočtu ministerstva obrany,“ uvedl následně šéf ČSSD Jan Hamáček. A ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) ještě ten den prohlásil, že pokud obrana peníze v lednu nedostane zpět, rezignuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ministerstvo obrany pořád čeká na slíbených pět miliard korun. Poslechněte si reportáž Jany Magdoňové

Hned po novém roce ale začaly další tahanice o vrácení peněz vojákům. Ministerstvo financí i premiér tvrdili, že obrana ještě nepřipravila podklady pro přesun peněz. Podle resortu obrany ale bylo vše připravené už 4. ledna. Kabinet nakonec v poslední možný termín na konci ledna schválil přesun pěti miliard z rezerv zpět do rozpočtu obrany. Co bude se zbytkem, Babiš tehdy neřekl.

Ministerstvo obrany s vrácením všech peněz do rozpočtu počítalo. Chybějící finance proto neškrtalo z rozjetých investic, ale z běžných výdajů, kam patří nákupy munice, příspěvky na bydlení, služební cesty a z mandatorních výdajů - tedy platy vojáků. Teď ale ministerstvu peníze došly.

„Chybí nám prostředky na to, abychom vypláceli výplaty vojákům. To znamená, že budeme muset krátit investice na pokrytí mandatorních výdajů,“ pokračuje náměstkyně pro ekonomiku Blanka Cupáková.

Obrana podle Cupákové teď hospodaří z měsíce na měsíc. Na výplaty v březnu měla jen díky příznivému kurzu švédské koruny, kterou platí pronájem stíhaček Gripen.

Pokud armáda nedostane zbylých pět miliard do konce března, rezignuju, varuje ministr obrany Číst článek

Čekání pokračuje

Ministr obrany Lubomír Metnar zdůrazňoval, že obrana dokáže vyžít bez chybějících pěti miliard korun maximálně do konce března, pak už bude muset rušit připravované zakázky. Před měsícem znovu mluvil o své případné rezignaci, pokud v březnu vojáci zbylých pět miliard nedostanou.

„Ano, přesně tak. Tohle platí, mi nemodernizujeme armádu z toho důvodu, že to po nás někdo chce. Modernizujeme armádu pro sebe s tím, abychom měli armádu jednadvacátého století. Mezinárodní bezpečnostní situace není růžová,“ řekl Metnar.

Kdy dostane ministerstvo obrany 5 miliard zpět, zatím mluvčí resortu financí Michal Žurovec neupřesnil. „Zbývající prostředky budou převedeny na základě rozhodnutí vlády. Předpokládáme, že by se tak mělo stát v nejbližších týdnech,“ uvedl pro Radiožurnál.

Ministr Metnar už dříve řekl, že návrh na převod pěti miliard korun vládě předloží, jakmile se na tom shodne s premiérem i ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). To se ale zatím nestalo. Pokud by měli vojáci peníze dostat do konce března, musela by vláda návrh schválit na svém zasedání v pondělí 29. března.