‚Klasický případ šíření dezinformace.’ Ve Vrběticích se podle resortu obrany nenacházely protipěchotní miny

Ministerstvo obrany odmítlo, že by byl ve Vrběticích skladován materiál zakázaný mezinárodními dohodami. Označilo to za klasický případ šíření dezinformací. Na webu ministerstva obrany to uvedl jeho mluvčí Jan Pejšek. O údajném uskladnění zakázaných protipěchotních min se o víkendu zmínila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová.

