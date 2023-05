Zakázka na nové vybavení. Chrudimští výsadkáři chtějí 159 nových útočných vozidel

Výsadkáři v Chrudimi by už příští rok mohli dostat nová bojová auta. Ministerstvo obrany teď pro ně soutěží zakázku na 159 lehkých útočných vozidel. Podrobnosti resort tají, dokud není výběrové řízení u konce. Ministerstvo obrany při přípravě zakázky v roce 2021 počítalo s tím, že za nákup zaplatí maximálně pět miliard 600 milionů korun.

Zájemci o armádní zakázku měli podat nabídky na začátku dubna. Kolik firem se do tendru přihlásilo, resort zatím nechce komentovat. „S ohledem na to, že jde o probíhající veřejnou zakázku, k ní nemůžeme poskytovat žádné bližší informace,“ říká mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Chrudimští výsadkáři ale už mají jasnou představu, co všechno by měla nová modernější auta splňovat. Teď jezdí v terénních vozech, které náročné podmínky nemusí vždy vydržet. Nová útočná vozidla by měla zlepšit především balistickou ochranu posádky, konkrétně proti minám a proti střelám.

Způsob zabezpečení ochrany výsadkáři nechávají čistě na zájemcích či výrobcích, kteří se do soutěže přihlásí. Kromě vozidel poptávají výsadkáři také nové zbraně. Jejich munice je kompatibilní s municí NATO, což znamená, že mohou být zásobeni jakoukoliv jinou jednotkou, se kterou bude armáda spolupracovat.

Česká armáda a HIMARS? Do současné struktury raketové vojsko nezapadá, říká náčelník dělostřelců Číst článek

159 kusů lehkých útočných vozidel se dál dělí do šesti variant: velitelské, bojové, průzkumné, protitankové, nosič minometů a spojovací. Důvodem konkrétního počtu vozidel je sjednocení podvozkové platformy, což značně zjednoduší logistiku.

„Například automatický granátomet AGS-17 se v naší armádě už ani nesmí používat. V případě vážného konfliktu munici sice máme, ale na nic víc není. Zbraně jsou opravdu staré a poruchové, takže s nimi už ani necvičíme,“ doplňuje plukovník Jiří Líbal, velitel výsadkového pluku.

Auta jsou pro výsadkáře jedním ze způsobů, jak může být pluk nasazený. Pravděpodobnost nasazení na padácích se v současné době moderních protivzdušných systémů stále snižuje. „Tu schopnost samozřejmě zachováme. Ale je potřeba rozvíjet i další možnosti. Proto mají všechny jednotky auta k dispozici. Na bojišti je nutný rychlý přesun,“ uzavírá plukovník Líbal.

