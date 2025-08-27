Ministerstvo pomůže Humpolci, aby tygři z Kletečné propadli státu. Zabavili by tak 20 kočkovitých šelem
V Kletečné u Humpolce roky funguje nelegální zvěřinec plný kočkovitých šelem. Stát je tam roky nechával, protože je neměl kam umístit. Po středeční schůzce vládních špiček ale nastal v problému průlom. Kočkovité šelmy, především tygři, by měly v nejbližší době propadnout státu. Tím by se vyřešil problém, že je stát nemá kam umístit. Radiožurnálu to potvrdili ministři Marek Výborný a Petr Hladík (oba KDU-ČSL, kandidující ve volbách).
V Kletečné u Humpolce roky nelegálně a nyní i v nevhodných podmínkách chovají kočkovité šelmy. Jde o 16 tygrů ussurijských, kteří jsou považováni za největší kočkovité šelmy na světě, dva lvy pustinné a dvě pumy americké.
Chovatel u Humpolce má nelegálně 16 tygrů. Sto zvířat mu zabavili kvůli týrání, šelmy stát nemá kam dát
Město Humpolec je chtělo umístit do předběžné náhradní péče. V takovém případě by zvířata musela putovat do specializovaných záchranných center. Ty ale v Česku chybí a kapacita v nich je nedostatečná, takže je fakticky Humpolec zabavit nemohl, upozornil na to Radiožurnál.
Po středeční ranní schůzce ministrů zemědělství, životního prostředí, ale i zástupců veterinární správy, inspekce životního prostředí, policie a státního zastupitelství zřejmě došlo k prolomení problému.
Ministerstvo zemědělství pomůže Humpolci, aby zvířata co nejrychleji rovnou propadla do majetku státu. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdil ministr Marek Výborný (KDU-ČSL). Stát tím tak obejde povinnost umístit zvířata do záchranných center. Starost o zvířata pak přejde na ministerstvo životního prostředí.
„V tu chvíli má ministerstvo životního prostředí široké spektrum možností, jak se zvířaty nakládat: umístit je k soukromým legálním chovatelům, do zoologických zahrad nebo do zahraničí. Dosud, když zvířata propadla státu, tak jsme se o ně dokázali postarat,“ přiblížil Radiožurnálu ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Humpolec rozesílá varování školám: Nechoďte s dětmi z bezpečnostních důvodů do nelegálního chovu tygrů
Podobně by měly úřady postupovat u dalších zhruba pěti nelegálních chovů. „Pokud jsou chovy nelegální, pak je potřeba, aby tito chovatelé věděli, že veřejná správa je bude postihovat a velmi tvrdě proti nim zakročí,“ uvedl Hladík.
Úřady by navíc měly připravit balík legislativních změn, které by v budoucnu usnadnily řešit podobné situace.
341 šelem v soukromých chovech
Kočkovité šelmy se chovají v Česku mimo zoologické zahrady ve velkém množství. Podrobnou statistiku poskytla Radiožurnálu Česká inspekce životního prostředí.
V soukromých chovech se nachází podle registru ohrožených zvířat CITES 87 tygrů, 120 lvů, 30 levhartů nebo 100 pum. Celkem jde o 341 velkých kočkovitých šelem, zatímco v zahradách jich chovají pouze 173.
Naprostá většina chovatelů ale má šelmy zcela legálně, veterináři evidují pět chovů, kterým chybí potřebná povolení, uvedly Seznam Zprávy.