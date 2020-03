‚Úředník s dluhy může být lehce korumpovatelný.‘ Piráti dají Maláčové návod na kontrolu zaměstnanců

Piráti apelují na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD), aby lépe prověřovala zaměstnance resortu. Připravili proto manuál, podle něhož by měla postupovat, aby zajistila větší důvěryhodnost svých úředníků. Piráti tak reagují na policejní zásah z minulého týdne, kdy detektivové protimafiánské centrály zadrželi dva pracovníky ministerstva – náměstka Jana Baláče (ČSSD) a manažera pro kyberbezpečnost Karla Macka. Původní zpráva Praha 13:00 3. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud by ministryně Maláčová aktivně používala tento či podobný typ dokumentu, s největší pravděpodobností by se neobklopila lidmi, kteří jsou v insolvenci. Jedná se totiž o rizika, která ve spojení s vysokou funkcí mohou být zdrojem korupčního či jiného trestněprávního chování tak, jak jsme nyní svědky na resortu práce,“ řekl pirátský poslanec Lukáš Kolářík, který je členem sněmovního výboru pro sociální politiku.

Odkazoval tak na to, že Macek, který v resortu dosud působil jako šéf oddělení bezpečnosti informací a manažer pro kyberbezpečnost, je v insolvenci. Minulý týden na to upozornil server iROZHLAS.cz. Kvůli dřívějšímu podnikání dlužil 2,5 milionu korun. Částku začal splácet před čtyřmi lety, z výplaty od ministerstva mu tak na živobytí měsíčně zbývá 16 tisíc korun.

Macek společně s náměstkem pro ekonomiku a IT Baláčem od minulého týdne čelí kvůli zakázkám resortu na informační systémy pro výplatu dávek obvinění z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Dvojici hrozí až 12 let za mřížemi. Baláč už dříve pro Lidové noviny jakékoli pochybení odmítl. Policie muže vyšetřuje na svobodě, resort je oba postavil mimo službu.

Manuál pro Maláčovou

Manuál zpracoval analytický tým Pirátů. Sloužit má nejen Maláčové, ale i dalším státním institucím, aby v řídicích pozicích nebyli lidé s problematickou historií. „To totiž může významně ovlivnit chod daného úřad, tak jak nyní bohužel vidíme na ministerstvu práce pod vedením ministryně Maláčové, kdy je jeden z vysokých úředníků zatížen dluhy a může být snadno korumpovatelný,“ pokračoval Kolářík.

V dokumentu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, se píše, že pro vyhodnocení důvěryhodnosti zájemců o práci je dobré o nich shromáždit co nejvíce dostupných informací. Ty mohou potenciální zaměstnavatelé hledat na sociálních sítích, ve veřejných rejstřících či pomocí služby Hlídač státu, který ukazuje napojení na politické subjekty nebo angažovanost v jiných státních institucích.

Mezi rizikové faktory patří podle Petra Fojtíka, který je šéfem pirátského analytického týmu a spoluautorem manuálu, třeba trestněprávní minulost, účast v závažných kauzách, vazba na nedůvěryhodné osoby, střet zájmů, sdílení dezinformačních portálů či zadlužení a exekuce.

„Vždy je nutné se seznámit s důvody exekuce a snahami o jejich řešení. Exekuce může být výsledkem nedbalosti nebo podvodného jednání. Na druhou stranu se může jednat i o případ, kdy osoba je naopak obětí podvodu, což je často způsobeno i naivitou a přílišnou důvěrou vůči neznámým osobám,“ uvádí šestnáctistránkový dokument. Prověřované osoby pak dělí do čtyř kategorií: bez rizik, s výhradami, se zjištěnými riziky a nedůvěryhodná osoba.

Celý dokument si můžete prohlédnout zde:

Kritika na plénu

Maláčové chtějí Piráti manuál předat během březnové schůze Poslanecké sněmovny. Situaci na ministerstvu po policejním zásahu požadují zařadit také na program jednání. Podobný požadavek mají i některé další opoziční strany, konkrétně ODS a lidovci. Navrhnou to jako mimořádný bod schůze.

„Premiér Babiš a ministryně Maláčová se snaží tvářit, že policejní zásah na ministerstvu práce není problém a celá věc se jich vlastně netýká. Opak je pravdou, premiér i ministryně nesou za celou závažnou situaci stoprocentní odpovědnost, měli by se k ní adekvátně postavit,“ uvedl už dříve pro ČTK místopředseda sněmovního sociálního výboru Jan Bauer (ODS).

Vysvětlení po šéfce resortu požaduje také premiér Andrej Babiše (ANO). Už dříve ji kvůli zakázkám na informační systémy poslal deset kritických dopisů, jejichž obsah zveřejnil iROZHLAS.cz. Maláčovou v dokumentech kritizuje například za přílišnou závislost na externích dodavatelích i za nedostatek „erudovaného managementu“ přímo uvnitř resortu.

IT systémy zajišťuje pro ministerstvo práce od roku 1993 firma OKsystem. Resort se ji před deseti lety rozhodl vyměnit, dosud se mu to ale nepodařilo. Od příštího roku má přitom začít fungovat nový jednotný informační systém. Původně měl běžet od roku 2017 a stát 1,5 miliardy korun. Podle nového plánu by měl vyjít o miliardu dráž a spustit by se měl právě v lednu 2021.

Ministerstvu nyní zbývá zhruba deset měsíců na to, aby dodavatele našlo. Vedení resortu od loňského léta mluví o několika variantách řešení. Už dřív zmínilo, že by nejspíš v březnu chtělo vyhlásit soutěž na nového provozovatele nynějšího systému.

Další možností je smír s OKsystemem a dokončení jeho systému z prvního tendru, příprava systému z druhého tendru nebo prodloužení nynějšího kontraktu. Smlouvu na systém pro vyplácení dávek musel resort už dvakrát prodlužovat, a to vždy na dva roky. Dohoda vyprší začátkem příštího roku.