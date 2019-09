Ministerstvo práce má nedostatky v účetnictví za 12,4 miliardy korun, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad

Internetové stránky radnic musí být bezbariérové, úřady mají na přípravu rok

Města a obce by na webových stránkách měly víc vycházet vstříc zdravotně postiženým. Ti by neměli narážet třeba na nepřehledné texty, které jim počítačová čtečka nemůže dobře přenést do mluvené řeči.