Ministryně Maláčová postavila obviněné úředníky mimo službu. ‚Čekám další dopis od Babiše,‘ řekla

Náměstek ministerstva práce Jan Baláč (ČSSD) a resortní manažer pro kyberbezpečnost Karel Macek, které detektivové protimafiánské centrály zadrželi během pondělního zásahu, jsou postaveni mimo službu. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekla šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD). Policie dvojici viní z pletich při zadávání veřejné zakázky a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let za mřížemi. Rozhovor Praha 12:03 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí na vašem resortu zasahovala policie. Jak budete nyní postupovat? Jak naložíte s obviněným náměstkem Baláčem i manažerem Mackem?

V souladu se zákonem o státní službě jsme postavili oba dva kolegy mimo službu. Více se k tomu ale nebudu vyjadřovat, protože jsem byla poučena, že mám v této věci zachovat mlčenlivost.

Příběh miliardového tendru na dávky: Drábkova demise, 14 trestních oznámení i policejní razie Číst článek

Kdo teď bude dělat jejich práci?

To je věc interních procesů ministerstva práce a sociálních věcí. Bude to rozhodnuto v příštích dnech.

Premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že od vás bude chtít k celé věci vysvětlení. Už máte termín schůzky?

Předpokládám, že mi pan premiér pošle další dopis. Pak pevně doufám, že se k tomu konečně sejdeme tak, jak už jsem několikrát žádala.

Zatím tedy není nic naplánováno?

V tuto chvíli není nic naplánováno. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.

Máte pocit, že byste za dané situace měla z postu ministryně odstoupit? Požadují to už některé opoziční strany, třeba SPD.

Nemyslím si, že je to na odstoupení.

Zodpovědnost za resort

Cítíte za celou věc zodpovědnost?

Samozřejmě. Vedu ministerstvo práce a sociálních věcí a nesu za všechny ty věci zodpovědnost. Velmi si to uvědomuji.

Policejní razie Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu v pondělí zasahovali na ministerstvu práce a sociálních věcí kvůli tendrům na IT systémy na výplatu dávek. Dosud obvinili dva lidi – náměstka pro řízení sekce ekonomické a IT Jana Baláče (ČSSD) a manažera kybernetické bezpečnosti Karla Macka. Policie je stíhá pro podezření z pletich při zadávání veřejné zakázky a kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Dvojici hrozí až 12 let za mřížemi. Razie proběhla také ve společnosti OKsystem.

Resort pod mým vedením udělá vše pro to, abychom měli od příštího roku plně funkční, moderní a hospodárný systém. A aby přes něj bylo stejně jako doposud vypláceno těch 80 miliard ročně tak, aby se neopakovala situace z roku 2012. To znamená, aby úředníci Úřadu práce nemuseli vyplácet peníze takzvaně ručně. To by byla velmi složitá situace, kterou nepřipustím.

Proč se zatím na informační systémy na výplatu dávek nepovedlo najít nového dodavatele?

To je dobrá otázka. Děláme všechno pro to, aby od příštího roku ministerstvo práce a sociálních věcí mělo moderní, funkční a zejména hospodárný systém na výplatu nepojistných dávek. Já jsem od nástupu do funkce z dvaceti podsystémů přesně dle harmonogramu čtyři ty podsystémy uvedla do provozu. Budeme s tím pokračovat tak, aby od příštího roku bylo vše odpovídalo dvacátému století.

Budete tedy vypisovat nové výběrové řízení na dodavatele? Původně se mluvilo o termínu do konce března.

K tomu mohu říct jednu věc, že stále platí všechny tři scénáře, které jsou od samého počátku možné. Ministerstvo tak zkoumá všechny možnosti, abychom měli od příštího roku plně funkční, hospodárný a moderní systém (vedení resortu už dříve zmínilo, že by nejspíš v březnu chtělo vyhlásit soutěž na nového provozovatele nynějšího systému, další možností je smír s OKsystemem a dokončení jeho systému z prvního tendru, příprava systému z druhého tendru nebo prodloužení nynějšího kontraktu – pozn. red.).