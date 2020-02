Babiš k policejní razii: Náměstek Maláčové se nám od začátku nelíbil, ministryně to musí vysvětlit

Premiér Andrej Babiš (ANO) požaduje od vládní kolegyně Jany Maláčové (ČSSD) vysvětlení ohledně razie protimafiánské centrály na ministerstvu práce. Policisté v jejím resortu zasahovali v pondělní dopoledne kvůli IT zakázkám na výplatu dávek. „Kritizoval jsem to dlouhodobě, napsal jsem asi 10 dopisů,“ prohlásil. Maláčová se k policejní akci odmítla s odkazem na mlčenlivost vyjádřit. Kriminalisté obvinili dva úředníky, hrozí jim až 12 let vězení.

