Kauza zakázek na sociální dávky: obvinění úředníci ministerstva práce si stěžují na stíhání za pletichy

Náměstek ministerstva práce Jan Baláč (ČSSD) se ohradil proti stíhání kvůli IT zakázkám resortu na výplatu dávek. Policie blízkého spolupracovníka ministryně Jany Maláčové (ČSSD) viní z pletich při zadávání veřejných tendrů a zneužití pravomoci úřední osoby. Baláč proti tomu podal stížnost, zjistil iROZHLAS.cz. Obdobně postupoval i Karel Macek, manažer pro kyberbezpečnost, jehož kriminalisté zkraje února obvinili ze stejných trestných činů. Praha 7:03 10. března 2020

„Ano, podali jsme stížnost, zatím v podobě bianco a zpracováváme odůvodnění,“ řekl pro iROZHLAS.cz advokát Michael Bartončík, který v kauze kolem resortních zakázek obhajuje náměstka pro ekonomiku a IT Jana Baláče. Ten už dříve pro Lidové noviny pletichy při veřejných soutěžích odmítl. Uvedl, že ho policie fakticky stíhá za příliš manažerský přístup.

Během dvou týdnů by Baláčův obhájce mohl také nahlédnout do trestního spisu. „Pracujeme na tom, abychom se dohodli na termínu,“ pokračoval Bartončík. Policie podle něj postupuje standardně, případ se nyní nachází ve fázi přípravného řízení.

Na policejní stíhání si stěžuje také druhý obviněný úředník, a sice Karel Macek, který v resortu dosud působil jako šéf oddělení bezpečnosti informací a manažer pro kybernetickou bezpečnost.

„Stížnost se podala zatím blankytní (bez odůvodnění – pozn. red.). Více k tomu ale říct nemůžu. Pokud jste dostali sdělení o obvinění, tam je to všechno uvedeno,“ reagoval na dotazy iROZHLAS.cz Mackům obhájce Marek Štencl.

Macek společně s Baláčem čelí kvůli zakázkám na informační systémy pro výplatu dávek obvinění z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Dvojici hrozí až 12 let za mřížemi.

Policie je začala stíhat na konci února potom, co zasahovala v pražském sídle ministerstva práce a sociálních věcí. Resort podle jeho šéfky Maláčové oba muže postavil mimo službu.

Mimořádný bod

Server iROZHLAS.cz upozornil také na to, že Macek je v insolvenci. Kvůli dřívějšímu podnikání dlužil 2,5 milionu korun. Částku začal splácet před čtyřmi lety, z výplaty od ministerstva mu tak na živobytí měsíčně zbývá 16 tisíc korun. Podle organizace Transparency International tak u úředníka existovalo velké korupční riziko.

Piráti kvůli tomu minulý týden apelovali na Maláčovou, aby lépe pracovníky ministerstva prověřovala. Připravili proto manuál, podle něhož by měla postupovat, aby zajistila jejich větší důvěryhodnost. Šéfka resortu posléze na celou věc reagovala na svém twitteru tak, že je příručka zbytečná. Bezpečnostní způsobilost podle ní kontroluje Národní bezpečnostní úřad.

Aktuální situace kolem zakázek na ministerstvu práce by se také měla řešit na plénu Poslanecké sněmovny. Minulý týden prošel návrh ODS na zařazení mimořádného bodu na toto téma na program jednání. Dostat by se k tomu mohli poslanci na konci března. „Dostal jsem předběžnou informaci, že pan premiér to chce po dohodě s paní Maláčovou zařadit na středu 25. března,“ napsal redakci v SMS zprávě poslanec ODS Jan Bauer.

„Chceme slyšet řešení ve věci skandálu s IT zakázkami na ministerstvu práce, ale i na jiných resortech, za které nese odpovědnost celá vláda a osobně premiér Andrej Babiš,“ dodal Bauer, který je zároveň členem sněmovního výboru pro sociální politiku.

IT systémy zajišťuje pro ministerstvo práce od roku 1993 firma OKsystem. Resort se ji před deseti lety rozhodl vyměnit, dosud se mu to ale nepodařilo. Od příštího roku má přitom začít fungovat nový jednotný informační systém. Původně měl běžet od roku 2017 a stát 1,5 miliardy korun. Podle nového plánu by měl vyjít o miliardu dráž a spustit by se měl právě v lednu 2021.

Ministerstvu nyní zbývá zhruba deset měsíců na to, aby dodavatele našlo. Vedení resortu od loňského léta mluví o několika variantách řešení. Už dřív zmínilo, že by nejspíš v březnu chtělo vyhlásit soutěž na nového provozovatele nynějšího systému.

Další možností je smír s OKsystemem a dokončení jeho systému z prvního tendru, příprava systému z druhého tendru nebo prodloužení nynějšího kontraktu. Smlouvu na systém pro vyplácení dávek musel resort už dvakrát prodlužovat, a to vždy na dva roky. Dohoda vyprší začátkem příštího roku.