‚Nikomu z nás to neřekli.‘ Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo v tichosti další výzvu o unijní peníze

Bezmála měsíc uběhl od kritizované „klikačky" o evropské peníze pro nemocnice. Ministerstvo pro místní rozvoj ale čelí kritice i za další výzvu. U té sice nerozhodují vteřiny, důležitý je tentokrát čas podání. Resort navíc vypsání výzvy neavizoval, což se nelíbí například Martinu Netolickému (ČSSD), hejtmanovi Pardubického kraje. „Nikomu neřekli, že to vyhlašují," říká. Jeho jihomoravský kolega Jan Grolich (KDU-ČSL) chce situaci dál řešit. Původní zpráva Praha 5:00 3. června 2021

„Kdo rychleji klikne, vyhraje.“ Takový styl soutěže zvolilo na začátku května ministerstvo pro místní rozvoj pro podávání výzev v rámci unijního programu REACT-EU. O tom, kdo získá miliony, tehdy rozhodovaly vteřiny a systém kritizovali ředitelé nemocnic i politici.

V pondělí resort vypsal další výzvu, která má podpořit sociální služby. Potenciální žadatele o tom ale zástupci resortu neinformovali. „Nikomu z nás neřekli, že to vyhlašují,“ prohlásil pro server iROZHLAS.cz Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Vypsání výzvy bez avíza je podle něj „nedodržení základních pravidel“.

A v kritice pokračuje. Riziko podobného postupu ze strany ministerstva totiž podle něj hrozí i u výzvy na následnou péči, kterou resort odložil a o její finální podobě jedná s hejtmany.

„Přípravě věnujeme měsíce. Teď jsme v situaci, kdy se na nás pravděpodobně nedostane. Není to partnerské, kolegiální a vytváří to nejistotu. Bylo to pro nás překvapení. Jestli chtěli zabránit ‚klikačce‘, tak jí zabránili, ale kritérium času zůstává,“ stěžuje si Netolický.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) se chce na dalším postupu dohodnout s jinými hejtmany. „Je pro nás překvapení, že výzvu vyhlásili. Neproběhlo upřesnění parametrů, na kterém jsme se domlouvali, a výzva už je vyhlášená. Budeme to ještě řešit v rámci asociace krajů. Bude to téma,“ uvedl Grolich.

Podle mluvčího ministerstva pro místní rozvoj Viléma Frčka ale není zvykem, že se vypsání výzev ohlásí předem. „V případě této výzvy byly do poslední chvíle vyjednávány podmínky s ministerstvem práce a Evropskou komisí, takže již na zveřejnění avíza nebyl prostor, nicméně avízo není pro řídicí orgán nijak povinné, je to jen další informační nástroj pro podporu publicity výzev. A navíc zástupci krajů byli u přípravy této výzvy,“ odmítl kritiku mluvčí ministerstva.

Jen pro vyvolené?

Způsob, jakým ministerstvo výzvu vyzvalo, ale nevoní ani samotným žadatelům. Třeba Libor Stráník, šéf Svazku obcí Areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce na Pardubicku, ho považuje za „naprosto nekorektní“. Celá situace navíc podle něj zavání tím, že výzvu někdo vypsal „jen pro vyvolené“.

Číslo 101 Výzva číslo 101 z unijního programu REACT má sloužit k podpoře nákupu budov, zařízení a vybavení, výstavbě a stavebních úprav. Ty mají vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb a zkvalitnění stávajících služeb.

„Pro normálního smrtelníka se to nedá zrealizovat, protože tam platí kapitola 3 obecných pravidel, že při rovnosti bodů rozhoduje pořadí. Není tam bodování, takže všechny žádosti jsou na stejné úrovni. Rozhoduje tedy čas podání, a to je v případě výzvy bez avíza,“ uvedl Stráník pro iROZHLAS.cz.

Podle ministerstva je ale postup v pořádku, kritéria jsou podle mluvčího resortu Viléma Frčka „poměrně přísná“.

„Stavební projekty musí doložit příslušné povinné přílohy, které je nutné nejprve zpracovat. U průběžných výzev operačních programů je princip založen na pořadí, ve kterém jsou projekty předloženy, nicméně musí splnit všechna kritéria přijatelnosti,“ uvedl Frček s tím, že za první den ministerstvo evidovalo jen dvě žádosti za bezmála 70 milionů korun.

Kontrola robotů

Ministerstvo pro místní rozvoj čelilo kritice už na začátku května. Tehdy totiž vyhlásilo výzvu na podporu nemocnic, o úspěchu či neúspěchu ale rozhodovala rychlost kliknutí. Některé kraje situaci řešily například použitím atomových hodin a zapojením většího počtu lidí. Celou výzvu teď posuzuje Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost.

„Požádali jsme Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost o stanovisko, protože pro nás je zásadní, zda lze odhalit to, že někdo použil robota,“ řekla k tomu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Unijní program REACT-EU má sloužit jako pomoc při zotavování z koronavirové krize. Peníze mají být využity podle předchozích informací ministerstva pro místní rozvoj na modernizaci nemocnic, hygienických stanic, na péči o pacienty s rakovinou či pro seniory.