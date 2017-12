Ministerstvo proškolí kandidáty na prezidenta v kybernetické bezpečnosti. Z devíti odmítli tři

Stát chce předejít možnému ovlivnění prezidentských voleb ze strany hackerů - pro kandidáty na příští hlavu státu proto ministerstvo vnitra připravilo speciální školení. Na konkrétních příkladech ze zahraničí je zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Googlu i Facebooku učí, jak takový počítačový útok poznat a jak mu čelit. Praha 10:20 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentští kandidáti | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Kandidáti na prezidenta si hrozbu kybernetických útoků uvědomují. Třeba tým Pavla Fischera na to má vlastního experta. O tom, že snahy ovlivnit volby tady být mohou, mluvil už minulý týden i Jiří Drahoš.

„Já bych se nerad dozvěděl v březnu příštího roku, že naše tajné služby tu situaci vyhodnocují a že konstatují, že i u nás došlo k ovlivnění voleb a demokratičnosti voleb zahraničními tajnými službami. Já nemohu než konstatovat, že i ze své zkušenosti na facebooku, v mailu, že tam k něčemu takovému dochází,“ řekl Radiožurnálu Drahoš.

BIS: nemáme informace o hrozbě

Jeho obavy ale mírní Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle jejího mluvčího Ladislava Štichy zatím nic nenasvědčuje tomu, že by někdo chtěl volby zmanipulovat. „V tuto chvíli skutečně nemáme žádný relevantní informace o tom, že by cizí zpravodajské služby chtěly připravované prezidentské volby ovlivňovat.“

Hrozbu kybernetických útoků nicméně vnímá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jako velmi reálnou. I v souvislosti s tím, co se dělo při prezidentských volbách třeba ve Spojených státech nebo ve Francii, připomíná mluvčí úřadu Radek Holý. „Nezaměřili se na volby jako takové, ale zaměřili se na štáb pana Macrona přímo a pokoušeli se z něj vylákat nějaké přístupové údaje, něco se jim povedlo.“

Ovlivnění voleb tak nemusí vždy znamenat jen zmanipulování počtu hlasů. Právě proto je potřeba, aby prezidentské týmy své členy v tomto ohledu vzdělávaly, dodává Holý: „Útočníci využívají nejslabší článek, kterým bývá řadový nevzdělaný uživatel. Ten může podlehnout dobře mířenému phishingu a útočníky tak do sítě nevědomě vpustit.“

Šest z devíti

A právě tomu by mělo předejít dnešní školení. Z celkem devíti prezidentských týmů se ho ale účastní jen zástupci šesti z nich - konkrétně od Mirka Topolánka, Michala Horáčka, Jiřího Drahoše, Vratislava Kulhánka, Pavla Fischera a Marka Hilšera.

„Předpokládám, že se dozvíme nějaké nové informace o tom, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích a jaké hrozby jsou pro nás reálné,“ upřesnila Hilšerova mluvčí Pavla Čechová co očekává od školení.

Tři kandidáti a jejich týmy se ale účastnit odmítli - jde o současného prezidenta Miloše Zemana, Petra Hanniga a Jiřího Hynka. Ten to podle svých slov považuje za zbytečné. „Celý náš tým už je proškolen přímo od Googlu a navíc jsou to lidi, kteří se v kyberbezpečnosti velmi vyznají, takže pro nás by to bylo školení vlastně jako navíc,“ řekl Hynek Radiožurnálu.

Papírové hlasování výhodou?

Ke zmanipulování samotného hlasování podle expertů na kybernetickou bezpečnost dojít nemůže - a to hlavně proto, že je v Česku stále papírové. Problém by neměl nastat ani při sčítání hlasů.

„Obecně je možné posilovat hardwarovou infrastrukturu, na které například webové stránky běží, případně zvyšovat úroveň jejich zabezpečení. Nicméně zpracování volebních výsledků probíhá na zařízeních důsledně oddělených od internetu,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Školení letos ministerstvo vnitra a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nedělají poprvé - podobné připravily i pro volební štáby politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny.

I ty ale nakonec poznamenal útok hackerů, při kterém dočasně nefungoval server s průběžnými výsledky voleb. Nijak je ale neovlivnil.