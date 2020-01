Exkluzivní průzkum: sloučení ministerstev dopravy a průmyslu nechce téměř polovina Čechů

Analýza příčin úmrtí: od 15 do 45 let jsme největším rizikem my sami, padesátníky zabíjí alkohol

Muži do šedesáti let mají trojnásobnou úmrtnost než ženy: kvůli sebevraždám, autonehodám a úrazům. ‚Do pětašedesáti let by lidi správně neměli umírat,‘ říká autor knihy Sociální lékařství Jan Holčík.