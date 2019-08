Co je malý podnik? Pro dotace stačilo ministerstvu čestné prohlášení, unie je teď nechce proplatit

Evropská komise vyplácela dotace pro malé a střední podniky na základě čestného prohlášení, které nikdo neověřoval až do dubna 2018. Zjistila totiž, že některá z nich nejsou pravdivá. Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost už téměř rok a půl platí stát. Firmy z něj za tu dobu dostaly 17 miliard korun. Informovaly o tom Hospodářské noviny. Praha 8:35 19. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní žádá Evropskou komisi o upřesnění definice malého a středního podniku. (ilustrační foto) | Foto: ŠJů | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY 3.0

Na chyby upozornil loňský audit ministerstva financí za rok 2017. „Z auditu vyplynula čtrnáctiprocentní chybovost operačního programu,“ okomentovala situaci pro Hospodářské noviny mluvčí resortu financí Šárka Šmolíková. Stovky společností tak získaly dotaci neoprávněně.

V programu je pro podniky připravených 100 miliard korun. Většina, celkem 80 miliard, je pro malé podniky, o zbytek se mohou ucházet i ty velké. Některé se ale dostali k dotacím neoprávněně.

Ministerstvo průmyslu se hájí tím, že peníze unie pošle. Zatím ale není jasné kdy, zmíněných 17 miliard totiž stále proplacených není. „Od roku 2014 do poloviny letošního července jsme proplatili téměř sedm tisíc žádostí za 23 miliard korun,“ uvedla mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Celá suma ale nemusí být sporná, Evropská komise totiž zastavuje přísun peněz už při chybovosti nad deset procent.

Dotovaný je tak například i Agrofert, který je ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zpracovatel plastu Fatra získal 690 tisíc korun, výrobce krmných směsí pro hospodářská zvířata Primagra dostal 930 tisíc a obchodník se zemědělskými komoditami Cerea inkasoval dva miliony korun.

Upřesnění definice

Ministerstvo nyní žádá Evropskou komisi o upřesnění definice malého a středního podniku. Podle současného výkladu je to podnik, který má maximálně 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionu eur (1,3 miliardy korun). „Pokud ale například váš bratr podniká ve stejném oboru a oba máte 150 zaměstnanců, tak se to sčítá a už nejste malá nebo střední firma,“ uvedl náměstek ministra průmyslu Marian Piech příklad problému.

Nulový ale účet každopádně nebude. Ministerstvo průmyslu už muselo po kontrole přidělených dotací Evropské unii vrátit 380 milionů korun.

Ministerstvo financí přitom plánuje spořit například v neziskovém sektoru. Alena Schillerová (ANO) plánuje změnit vyplácení dotací z Evropského sociálního fondu. Peníze by se nově měly vyplácet až zpětně, tedy poté co je organizace zaplatí. Dosud je získávaly předem na základě zálohových faktur. Podle zástupců neziskového sektoru by pro ně tento postup mohl být likvidační. S tím ale Schillerová nesouhlasí.