Na ministerstvu průmyslu vzniká kvůli Dukovanům post náměstka pro jadernou energetiku

Kvůli výstavbě nového bloku jaderné elektrárny Dukovany vznikne na ministerstvu průmyslu a obchodu příští týden post nového náměstka. Radiožurnálu to potvrdil šéf rezortu Karel Havlíček (za ANO). Vznikne taky celá nová sekce pro výstavbu jaderných zdrojů, která by měla mít 37 zaměstnanců. Fungovat by měla od 1. května.

