Tři úředníci ministerstva míří před soud. Škoda při čerpání dotací měla přesáhnout čtyři miliardy

Trojice úředníků měla porušit povinnost při správě cizího majetku a dopustit se poškození finančních zájmů Evropské unie.

Škoda přes čtyři miliardy. Policie navrhla obžalovat tři úředníky ministerstva průmyslu a obchodu Číst článek

České republice podle spisu způsobili škodu přes 2,7 miliardy korun. Dalších 1,8 miliardy korun je škoda způsobená Evropské unii neoprávněným použitím peněz z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Případ souvisí s dohodou mezi ministerstvem a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou o vytvoření záručního fondu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013.

Úředníci přidělili program zvýhodněných úvěrů pro podnikatele státem ovládané Českomoravské záruční a rozvojové bance bez veřejné soutěže.

Miroslav Elfmark, který byl jedním z trojice obviněných, se již dříve hájil tím, že měl posudky, podle kterých bylo v pořádku přidělit program státem ovládané bance bez výběrového řízení.

„Měl jsem potvrzení od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že to takhle může být a že to z většiny, a bylo to tak i v Rakousku, je státní banka, tudíž je zřízená ze zákona. Když jsem nastupoval, tak už přímo tahle banka byla napsána v odsouhlaseném programu a odsouhlaseným vládou. Tak jako co jsem měl dělat? Měl jsem se postavit vládě a říct, že mám jiný názor, když to je takhle?“ řekl Elfmark Radiožurnálu.