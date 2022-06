Balaš chce ve školách podpořit právní vědomí a finanční gramotnost. Velké změny ale nechystá

Z toho, co říkáte, vyplývá, že už máte jakousi koncepci, kterou byste chtěl uplatňovat. Bude navazovat na to, co rozpracoval na ministerstvu Petr Gazdík nebo jsou oblasti, které chcete řešit jinak?

Revoluci asi nečekejme, protože koncepce rozvoje školství, včetně projektu 2030+, jsou nastaveny poměrně dobře. Já jsem vždycky říkal, že se mi líbí severský systém vzdělávání a myslím si, že naše koncepce se tomu blíží. Bude to tlak nejenom na znalosti, ale také na jejich aplikaci a rozvoj dovedností.

Existují samozřejmě různé dílčí otázky. Zrovna jsem diskutoval s předsedou advokátní komory projekt Advokáti do škol. Zvyšování právního vědomí nebo finanční gramotnosti jsou oblasti, které mohou být pro školy zajímavé.

Jistě jsou profesní komory, které se mi podaří zlákat k takovému projektu na základních a středních školách. To jsou ale spíše okrajové věci a myslím, že v těch zásadních oblastech se nebudu odklánět od toho, co nastartoval už pan ministr Plaga a v čem pokračoval pan ministr Gazdík. Bylo by to škoda, protože ten efekt ještě nemohl být zcela verifikován a doufám, že to je správný směr.

Na druhou stranu tady existuje třeba státní maturita a myslím si, že by bylo dobře analyzovat, jestli má pozitivní dopad třeba i na výsledky studentů na vysokých školách. Tady se dá změnit celá řada věcí.

Třeba jednotná maturita by měla vést k tomu, že studenti dostanou nabídku ke studiu na vysokých školách, tak jako mají třeba ve Francii. Je celá řada možností, jak systém postupně vylepšovat. Ale v zásadních věcech se nebudu odklánět od toho, co započali pan Plaga a pan Gazdík.