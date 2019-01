Hranici úspěšnosti pro přijetí na střední školy ministerstvo nepřipravuje, oznámil Plaga

Tripartita nesouhlasí se zavedením minimální bodové hranice u přijímacích zkoušek na střední školy. Po jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů to řekl ministr školství z hnutí ANO Robert Plaga. Zmíněný limit pro přijetí na maturitní obory by byl podle Plagy bariérou vzdělávání. Praha 15:31 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku se od jara 2017 na všechny maturitní obory kromě uměleckých dělají jednotné státní přijímačky. | Foto: Filip Jandourek

Ministr Robert Plaga zároveň dodal, že mnohem důležitější než bodová hranice, je regulace nabídky středoškolského vzdělávání a motivace studentů, aby se věnovali technickým oborům.

Se zmíněným limitem přišla Asociace krajů. Její předsedkyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) je přesvědčená, že by to pomohlo zlepšit kvalitu vzdělávání.

„Kraje jsou zodpovědné za kvalitu středního školství v krajích. Ale bohužel na území krajů máme zřízené i soukromé střední školy a na ně nemáme žádné kompetence. Ptáme se, s jakým případným opatřením ministr přijde, aby se kvalita středního školství v krajích zlepšila,“ popsala Radiožurnálu Vildumetzová.

Podle Plagy by správnou cestou byla „regulace nabídky vzdělávání“. Dodal, že na kvalitu vzdělávání má dohlížet školní inspekce i stát.

Podpora odborů

Ministrovo stanovisko podporují i zaměstnavatelé a odboráři. Firmy stojí o posílení technických škol a učebních oborů. "Ani my si nemyslíme, že by metoda (cut-off score) byla optimální. Mohla by mít diskriminační dopady a uzavírat přístup ke vzdělávání," řekl místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jan Samek. Podle něj by bylo riskantní stanovit hranici jen podle výkonu žáků ve dvou předmětech - v matematice a češtině.

Podle místopředsedy odborové centrály Jana Samka se v Česku vžila představa, že každý musí mít maturitu. „Měla by se vrátit pověst dobrého učňovského školství, které kvalifikuje člověka k povolání, které maturitu nevyžaduje. Rodiče neposuzují vždy zcela realisticky schopnosti svých dětí. Pokud je maturita pro každého, budeme muset s parametry dolů,“ řekl Samek.

V Česku se od jara 2017 na všechny maturitní obory kromě uměleckých dělají jednotné státní přijímačky. O přijetí ale dál rozhodují ředitelé středních škol.