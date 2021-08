Žáci, kteří odmítnou testování, nebudou moct ve školách cvičit a zpívat. Při jídle si mají držet odstup

Ve školách bude platit povinnost nosit ochranu nosu a úst ve společných prostorech. Při výuce nebude nutná. Školy také musí izolovat žáka či studenta, který vykazuje známky infekčního onemocnění. Pokud se žáci nenechají testovat, ani nedoloží jinak bezinfekčnost, budou muset stále nosit roušku. Budou mít rovněž zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Vyplývá to z manuálu, který ministerstvo školství ve středu odeslalo do škol. VIDEO Praha 11:11 17. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga (za ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci k protiepidemickým opatřením ve školách | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Některé části manuálu jsou pouze doporučeními, naopak některé pokyny jsou pro školy závazné. Doporučení se týkají především pravidel pro dezinfekci, úklid, organizaci výuky, stravování a podobně, povinná jsou pak nařízení ohledně nošení ochrany dýchacích cest, izolace nakažených a testování na začátku školního roku.

Každý, kdo vstoupí do budovy školy, si musí zakrýt nos a ústa rouškou či respirátorem podle toho, jak to bude právě určeno platným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

Výjimku mají osoby s poruchou intelektu či duševní poruchou a také ti, kteří mají lékařské potvrzení, že roušku nosit nemohou. Ochrana je nutná ve společných prostorech. Pokud jsou děti usazeny v lavici, roušku mít nemusí.

Pro školy také platí povinnost izolovat žáka či studenta, který vykazuje známky infekčního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých. Je dobré, aby k tomu škola měla izolační místnost, ve které bude umyvadlo s teplou vodou a prostředky pro dezinfekci. Podobně by vyčleněná místnost měla být ve školských ubytovnách. Škola sice nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky onemocnění, ale je to podle manuálu vhodné.

Nová pravidla představili na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (za ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO):

Testování dětí

Manuál také obsahuje část, která se týká už schváleného testování na začátku školního roku. To se uskuteční 1., 6. a 9. září. U prvňáků a žáků přípravných tříd může být první testování až druhý školní den. Antigenní testy určené pro samoodběr dostanou školy od státu. Školy mohou použít i přesnější PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak získat příspěvek 200 korun na test. V tomto případě stačí testování jednou týdně.

Podle výsledků testování se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100 000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně.

Pokud se žáci nenechají testovat, budou muset po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku či respirátor. Budou mít také zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Převlékat by se měli s odstupem od ostatních, odstup by měli mít i při jídle a pití.

Test nemusí absolvovat žáci a studenti, kteří mají ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Mohou se také nechat otestovat v některém z oficiálních testovacích míst a přinést potvrzení.

Ve stejných termínech testování jako žáci a studenti musí doložit potvrzení o testu i zaměstnanci školy. Mohou se nechat otestovat v některém z odběrových míst nebo si sami přinést do školy samotest. Pokud tak neučiní, budou muset nosit po celou dobu ochranu dýchacích cest. Neplatí to pro zaměstnance, kteří jsou plně naočkováni nebo jsou do 180 dní po prodělání nemoci.