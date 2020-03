Ministr školství: S návratem do škol počítáme v květnu. Kdyby se posunul, prázdniny rušit nebudeme

Už tři týdny jsou v České republice podle nařízení Ministerstva zdravotnictví kvůli epidemii koronaviru uzavřeny školy. Jak dlouho tento stav ještě potrvá? A jak současná situace naše školství změní? „V tuto chvíli není jasně dáno, že pokud by byl určitý počet nakažených, školy se znovu otevřou. Žádný takový konkrétní scénář nemáme,“ říká ministr školství a tělovýchovy Robert Plaga (za ANO). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:09 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo školství stále počítá s termínem návratu do škol v polovině května. „Zatím nemáme žádná aktualizovaná data, která by nasvědčovala pozdějšímu, nebo naopak dřívějšímu termínu,“ tvrdí ministr ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Šanci ovlivnit termín návratu do škol prý nemá a myslí si, že by ji ani mít neměl. „Samozřejmě, co se týče techniky návratu nebo nějakých omezení, tak do toho mluvit budu, ale to zásadní, jestli děti mohou zpátky do škol, není moje rozhodnutí a je to tak správně.“

Před týdnem se Robert Plaga (za ANO) ostře ohradil proti úvaze tehdejšího šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymuly. Ten říkal, že by se eventuálně mohly zkrátit letní prázdniny. „Je důležité říct, že v tuto chvíli žádné prázdniny nejsou a výuka normálně probíhá. Letní prázdniny mají být prázdninami. Maturity se sice můžou protáhnout až do července, ale zásah do nich by to být neměl,“ vysvětluje ministr.

Přijímací zkoušky o prázdninách?

Ministerstvo školství a tělovýchovy minulý týden odhalilo harmonogram přijímacích zkoušek na střední školy, pokud by se otevřely na konci května, nebo v červnu. „Než jsme přišli s tímto zákonem, tak jsme strávili řadu dní promýšlením scénářů. Přemýšleli jsme, jestli je možné nahradit přijímací zkoušky třeba prostým průměrem z vysvědčení, nebo nějak jinak. Žádná z variant ale nebyla proveditelná, respektive nevedla by k tomu kýženému cíli.“

„V tuto chvíli je možný jen ten plovoucí termín, který hovoří o otevření našich škol zpátky žákům a nejdříve 14 dní po tomto termínu by došlo na ten jednokolový systém,“ popisuje Robert Plaga (za ANO). Státní část přijímací zkoušky by poté studenti dělali pouze jednou s tím, že by se výsledek počítal pro všechny školy, na které se hlásí. Školní části se společný termín netýká.

V případě, že by se školy otevřely až po polovině června, mohly by se tedy přijímací zkoušky konat v období letních prázdnin „Předpokládám, že to rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o otevření škol padne dopředu, takže to nebude tak, že by se otevřely školy a já bych vyhlašoval termín. Pokud by se šlo do školy v polovině června, tak by to spadlo na přelom června a července,“ přiznává ministr v rozhovoru s Tomášem Pancířem.

Povinná maturita z matematiky

V tuto chvíli je v Poslanecké sněmovně novela zákona, která má zrušit povinnou maturitu z matematiky. „Zaplať pánbůh, že před vypuknutím této epidemie se zákon dostal za druhé čtení. To znamená, že příští týden by měl proběhnout školský výbor a samozřejmě, jakmile sněmovna naskočí do řádného provozu a bude prostor i pro to třetí čtení, novela se schválí.“

Podle ministra školství by se měla novela schválit co nejdříve. „Bylo by vhodné, a to především ve vztahu ke studentům, aby to rozhodnutí padlo do 31. srpna. Při startu nového školního roku by měli všichni vědět, z čeho na jaře roku 2021 bude maturita,“ říká ministr školství Robert Plaga (za ANO).