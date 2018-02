Ministerstvo školství pochybilo při rozdělování dotací na podporu práce s dětmi, zjistil kontrolní úřad

Ministerstvo školství mělo chyby v přerozdělování dotací na podporu práce s dětmi a mládeží, vyplývá to ze zprávy NKÚ. Ten zjišťoval, jak resort poskytoval peníze neziskovým organizacím v letech 2014 až 2016. Ministerstvo vydalo v tomto období více než půl miliardy korun. Kontroloři se zaměřili na desítky projektů v hodnotě přes 350 milionů korun. Ministerstvo školství v reakci uvedlo, že přidělování dotací na mládež bylo vždy transparentní. Praha 8:40 12. 2. 2018 (Aktualizováno: 10:42 12. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší kontrolní úřad, NKÚ (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

„Ministerstvo podle kontrolorů nemá jasně stanovené cíle podporovaných programů ani hodnoticí kritéria,“ řekla Radiožurnálu mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Jana Gabrielová.

Při přerozdělování dotací prý navíc postupovalo netransparentně, porušovalo vlastní pravidla a nefungovala ani kontrola příjemců. I u nich odhalil NKÚ nedostatky. U šesti z nich měl dokonce podezření na porušení rozpočtové kázně.

Ve sledovaném období ministerstvo přijalo žádosti 898 projektů, podpořilo jich 510. Průměrná výše dotace očištěná o největší příjemce se podle ministerstva pohybovala do 300 000 korun na celoroční činnost organizace. Z toho se financují vedle pravidelné činnosti i víkendové aktivity a letní nebo zimní tábory. Kontroloři NKÚ prověřili u 14 příjemců 67 projektů, na které ministerstvo vyplatilo 355 milionů korun.

„Z materiálů MŠMT není jasné, čeho chce podporou práce s dětmi a mládeží dosáhnout. Nemá tedy podle čeho hodnotit, jestli měly rozdělené dotace skutečný dopad,“ uvedl NKÚ. Ministerstvo podle kontrolorů sleduje pouze objem vydaných peněz.

Podle ministerstva bylo rozdělování peněz vždy transparentní, do roku 2015 pouze platila obecnější kritéria než současné bodování projektů. „V tak pestré oblasti, jakou je podpora mládeže, se obtížně nastavují srovnatelná sledovaná kritéria. Proto MŠMT vyhodnocuje spíše kvalitativní kritéria získávaná z kontrolní činnosti, popřípadě nastavených konzultačních procesů s odborníky na oblast neformálního vzdělávání,“ sdělila mluvčí ministerstva Adéla Klimešová.

„Na hodnocení se navíc vždy podílel expertní tým složený z ostatních resortů, aby se ošetřilo, že průřezové projekty nebudou financovány dvakrát,“ přidal vysvětlení pro Radiožurnál také ředitel odboru pro mládež ministerstva školství Michal Urban. Skoro všechny nálezy zmiňované ve zprávě NKÚ, jak následně dodal, již navíc byly odstraněny.

Nedůsledná kontrola

Ministerstvo také podle NKÚ při rozdělování dotací porušovalo svá vlastní pravidla i právní předpisy. V roce 2014 mohli příjemci požádat o navýšení už schválené dotace o deset nebo 20 procent. U čtyř z nich ale ministerstvo dotaci navýšilo přibližně o 90 až 360 procent původní částky. „Ministerstvo je tak zvýhodnilo a vytvořilo pro příjemce nerovné podmínky,“ podotkl Nejvyšší kontrolní úřad.

Využití dotací podle úřadu ministerstvo dostatečně nekontrolovalo. Bez připomínek například přijalo vyúčtování, z nichž bylo zřejmé, že příjemci zaplatili z dotací i neuznatelné náklady. „Některým příjemcům například uznalo vyúčtování, ve kterém byly náklady na pohoštění, což podmínky dotace výslovně zakazovaly,“ uvedli kontroloři.

Důsledná nebyla podle NKÚ ani kontrola příjemců dotací. Někteří z nich podle něj měli zahrnout stejné doklady do vyúčtování u více projektů. Použili také část dotace na něco jiného než na schválený projekt a dotaci nevrátili. Jeden příjemce podle kontrolorů vyúčtoval náklady na energie a služby o téměř 307 tisíc korun vyšší, než byla skutečnost.

Podle ministerstva byly chyby na straně příjemců často způsobeny tím, že organizace nemají profesionální aparát na zpracování žádostí, realizaci projektů a vyúčtování. Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček sdělil, že vyúčtování dotací na straně příjemců bylo až na mizivé procento nákladů v pořádku. Problémy vznikají tím, že stále přísnější pravidla se stávají nejednoznačnými.

„Zatímco strava se do dotace dát může, občerstvení nikoli. Zatímco účetně je odhadní položka předpokládané spotřeby energií, klasickým nákladem, pro vyúčtování dotace to platit nemusí. Jenže skutečnou výši spotřeby se dozvíte od dodavatele energií dávno potom, co musíte vyúčtovat dotaci,“ uvedl.

Rada dostala ve sledovaných letech od ministerstva 39 milionů korun, z toho kvůli nepřesným odhadům nákladů na nájem a energie vracela 81 000 korun.