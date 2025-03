Ministerstvo školství nestihne připravit registry žáků a učitelů. Jejich nynější podoba navíc vzbuzuje kritiku

Registry žáků a učitelů budou mít zpoždění, zjistil Český rozhlas. Ministerstvo školství potvrdilo, že je nestihne připravit, aby mohly být spuštěny příští rok v září, jak původně plánovalo. Schválení nového zákona o registrech ve vzdělávání tak bude na nové vládě. Praha 8:19 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle původního záměru měly být registry spuštěny 1. září 2026 (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Registr žáků má podle ministerstva školství sloužit zejména k tomu, aby občané měli garantované údaje o dosaženém vzdělání. Školy by pak data mohly využívat a nepožadovaly by je pokaždé znovu od lidí. Registr pedagogů má zase zajistit data třeba o tom, v jakém regionu je kolik učitelů.

Ministerstvo školství ale nestihlo včas připravit zákon, a jeho schválení tak bude až na příští vládě.

„Schválení zákona o registrech ve vzdělávání ještě touto Sněmovnou je s ohledem na stav legislativního procesu nepravděpodobné. Záměrem předkladatele samozřejmě zůstává, aby byl zákon přijat co nejdříve. Termín zprovoznění registru bude záviset na dalším postupu legislativního procesu, který bude však dokončen po uplynutí funkčního období této vlády,“ dodala mluvčí ministerstva Veronika Lucká Loosová.

Zákon je nyní stále ve fázi zpracovávání připomínek z meziresortního připomínkového řízení, přitom ho ministerstvo chtělo předložit Legislativní radě vlády do konce února.

Reakce na zákon

Na připomínkovém řízení vyvolal návrh zákona nesouhlas hlavně mezi zástupci vysokých škol kvůli evidenci akademických pracovníků. Ministerstvo vnitra v připomínkách uvedlo, že jde v této souvislosti o zcela nepřípustný zásah nejen do jejich soukromí, ale má potenciál hrozby pro bezpečnost Česka. Někteří z akademiků totiž podle ministerstva působí také v bezpečnostních složkách státu, včetně tajných služeb.

Předložený návrh zákona podle ministerstva vnitra představuje riziko pro vnímání Česka jako spolehlivého partnera v Evropské unii i v NATO. Úřad pro ochranu osobních údajů návrh původně v připomínkách odmítl jako celek. Na kritice se shodl se zástupci vysokých škol.

„Zejména se závěrem, kde bylo navrhováno, aby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se správními úřady, které spravují informační systémy, přistoupilo ke kontrole stávajících informačních systémů. A to z hlediska jejich využitelnosti pro oblast školství a k synchronizaci těchto systémů namísto zavádění dalších, které budou zpracovávat osobní údaje,“ sdělil mluvčí úřadu Milan Řepka.

Unie zaměstnavatelských svazů pak zkritizovala hlavně administrativní zátěž, kterou by zákon přinesl školám, zejména pak kvůli povinnosti pro školy doplnit do registrů údaje o absolventech od roku 2010 do dvou let od spuštění.

V čele průzkumů veřejného mínění na příští volby dlouhodobě vede hnutí ANO. Poslankyně Jana Berkovcová (ANO), současná stínová ministryně školství, řekla, že v hnutí berou vážně zejména ochranu osobních údajů a riziko jejich úniků.

„V této podobě, jak je to navrženo, tak hnutí ANO to nebude podporovat. Určitě je potřeba to přepracovat a brát vážně všechny připomínky odborníků, kteří se k tomu vyjadřují. Nějaký základní registr je skutečně potřebný, ale je potřeba si říct, které údaje, která data budeme sbírat, a která už nejsou potřebná, a jak je zabezpečit tak, aby nemohla uniknout,“ řekla Berkovcová.

Podle původního záměru měly být registry spuštěny 1. září 2026. A školy by pak měly rok na zadání všech dat. Aktuálně se podle ministerstva ale pracuje na vymezení technického zadání.