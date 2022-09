Až 40 procent času na administrativu. Přetíženým ředitelům škol má ulevit střední článek podpory

Mají na starosti administrativu, údržbu a opravy škol, organizaci školních akcí a často zároveň učí - to vše musí zvládnout mnozí ředitelé českých základních škol. V budoucnu by se jim mohlo ulevit. Zajistit by to měl takzvaný Střední článek podpory ve vzdělávání. Týmy odborníků by v jednotlivých regionech ředitelům pomáhaly se vším od administrativy až po právní poradenství. Ministerstvo školství projekt testuje ve dvou okresech. Praha 9:21 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většinu času ředitelům českých škol zabere administrativa, dětem a pedagogickému týmu se tak nemůžou dostatečně věnovat (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Moc dobře vím, že ředitel je na všechno téměř sám,“ říká bývalá ředitelka základní školy a koordinátorka svitavského týmu Hana Fučíková.

Podporu můžou využít všechny školy a školky na Svitavsku. Jednu takovou na kopci mezi loukami a domky v obci Telecí se čtyřmi sty obyvateli vede Olga Kosíková. Svoji práci má ráda, zároveň ale přiznává, že jí kvůli administrativě často nezbývá čas na jiné důležité věci.

„Kdyby ředitel neměl tolik papírování, tak si myslím, že by se měl věnovat týmu, tomu, jak to tu funguje, a dětem. Ale na to zbývá opravdu málo času.“

Podle mezinárodního šetření zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z roku 2018 čeští ředitelé škol administrativě věnují nejvíc času - až 40 %. Na pedagogické vedení školy jim zbývá jen 15 % času z celé pracovní doby. Asociace ředitelů základních škol proto nový projekt podle svého prezidenta Luboše Zajíce vítá.

„To, s čím přišlo ministerstvo školství, je zajímavé, dobré a je to jedna z cest. Zároveň s tím samozřejmě běží ještě další projekty, ať už vytváření odborných týmů nebo zapojení ostatních účastníků do vzdělání v rámci regionů.“

Týmy nabízí individuální podporu - pro začínající ředitele třeba pravidelné konzultace o konkrétních krocích při řízení školy, pro zkušenější například telefonické rady.

Využívá je i Olga Kosíková. „Konečně můžu někomu zavolat s jakýmkoliv problémem. Vždycky jsou milí, vždycky poradí, a když tu informaci neví, tak ji zjistí,“ dodává.

Ředitelé, kteří pomoc odborníků využívají, zaznamenali ve svých školách zlepšení výuky. Vyplývá to z předběžné analýzy pro ministerstvo školství, na které pracují výzkumníci z Českého vysokého učení technického.

Vedení všech českých základních škol by podle harmonogramu ministerstva mělo mít podporu k dispozici od roku 2025.