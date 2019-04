Plaga: Ministerstvo chce kontrolovat, jak kraje rozdělují peníze na růst učitelských platů

Ministerstvo školství se chystá kontrolovat kraje, jak rozdělily školám peníze na růst platů a zda se k učitelům dostaly i slibované odměny. Do nich měla letos putovat třetina přidávaných peněz. V příštím roce by to měla být polovina, v dalším období pak ještě větší podíl. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Odbory s tím nesouhlasí. Praha 14:36 28. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Zdroj: Úřad vlády

Pro příští rok odbory požadují, aby se celé navýšení dostalo jen do základu platu, ne do odměn.

Vláda ve svém programu slíbila, že platy učitelů i neučitelských profesí do konce volebního období v roce 2021 zvednou proti roku 2017 nejméně o polovinu, tedy na 150 procent. U pedagogů by to mělo být asi 46 000 korun. Loni měl učitel v průměru 35 089 korun hrubého měsíčně. Proti roku 2017 si polepšil o 10,9 procenta, tedy nejvíc za poslední roky. Průměrná hrubá mzda v zemi loni vzrostla o 8,1 procenta na 31 885 korun.

Podle Plagy v roce 2015 dostali učitelé vše do tarifů. Letos do základu putovaly dvě třetiny přidávané sumy a třetina do tarifů. „Pro příští rok není představa dvě ku jedné, ale to, co půjde do tarifů, půjde i do netarifní části,“ uvedl Plaga. V dalším období by podle něj měl podíl odměn ještě růst a přidávání do tarifů by mělo být naopak menší. Proti tomu jsou odbory. Před zahájením vyjednávání s vládou se nechaly slyšet, že pro příští rok budou žádat rozdělení celé sumy jen do základu.

Hodnocení ‚klíčových kantorů‘

S přidáváním na odměny místo do tarifů souhlasí i nezařazený poslanec Václav Klaus mladší. Ředitelé tak podle něj budou moci lépe „ohodnotit klíčové kantory“. Klaus uvedl, že učitelům se však výdělek zvedá jen formálně.

Zvýší se jim sice základ, odměny jim ale klesnou. „Sypeme do školství 40 miliard navíc, učitelé dostanou zas zbytky, jestli možná,“ řekl v Partii Klaus. Podle něj výdaje na regionální školství v posledních dvou letech vzrostly o 44 procent, učitelům se tak ale plat nenavýšil.

Odbory si stěžují na to, že se k učitelům slibované peníze na odměňování nedostaly. Poukazují i na to, že ředitelé škol často odměny rozdělují až na konci roku a k platu je každý měsíc nepřidávají.

Ministr plánuje vyrazit do krajů a kontrolovat, jestli peníze školám přidělily. Sumu totiž přerozdělují. Podle Plagy má systém financování nedostatky, není vyvážený a měl by se zpřehlednit.

Rozpočet školství činí letos i s evropskými dotacemi zhruba 205,7 miliardy korun, což je zhruba o 30 miliard víc než loni. Na růst platů učitelů v regionálním školství se má letos proti loňsku vydat o 13,5 miliardy korun víc. V příštích dvou letech by to mělo být kolem 23 miliard.