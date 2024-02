Ministerstvo školství spustilo elektronické přihlášky na střední školy v noci. Báli se přetížení systému

Po odkladech se v pátek pozdě večer otevřel elektronický systém přihlášek na střední školy. Na čtvrteční ráno plánované spuštění Cermat na poslední chvíli zastavil kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti, čelil za to kritice. Uchazeči a jejich rodiče mají možnost podávat přihlášky do 20. února, o případném prodloužení termínu ministr školství Mikuláš Bek (STAN) rozhodne podle ministerstva v následujícím týdnu. Aktualizováno Praha 23:28 2. 2. 2024 (Aktualizováno: 23:42 2. 2. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena pracuje na počítači | Zdroj: Profimedia

Ředitel státní organizace Cermat Miroslav Krejčí dříve řekl, že se počítá zhruba se 120 000 zájemci o studium na střední škole.

Cermat v noci spustí elektronické přihlašování na střední školy. Čas neprozradí, bojí se přetížení Číst článek

Otevření systému Krejčí slíbil v pátek odpoledne. Avizoval, že to bude až po večerních zprávách v televizi. Oznámení v hlavních zprávách, že je systém spuštěný, by totiž podle Krejčího mohlo způsobit přetížení systému Identity občana (NIA), v němž se ověřuje totožnost uchazečů. Ředitel Cermatu předpokládal, že se lidé do systému přihlásí spíše ze zvědavosti, nebudou ale rovnou podávat přihlášky.

Ministerstvo školství v pátek večer doporučilo uchazečům o studium a veřejnosti rozložit podávání přihlášek či zkoušení funkčnosti systému do celého nadcházejícího víkendu. „Čas ani datum odeslání přihlášky v intervalu pro podávání přihlášek nehraje roli a nemá vliv na přijetí,“ zopakoval úřad.

Čtvrteční odklad spuštění přihlašovacího systému kritizovali zejména zástupci sněmovní opozice. Mluvili o zodpovědnosti ministra Beka. Ten uvedl, že personální změny v Cermatu zatím dělat nechce. Krejčí řekl, že rezignovat nehodlá.

Testy přihlašovacího systému prováděné kvůli bezpečnosti žádné problémy neobjevily, řekl Krejčí. Od pátku je systém otevřený pro uchazeče a zákonné zástupce, ředitelé podle zástupců Cermatu dostanou přístupy během příštího týdne, aby mohli zadávat papírové přihlášky. Cermat, ministerstvo školství a také školské asociace doporučily rodičům, aby zachovaly klid a počkaly na elektronické přihlašování.

Děti zbytečně chodí na nematuritní obory, i když mají na víc, říká sociolog Prokop Číst článek

O jak dlouho se případně termín pro přihlašování na střední školy prodlouží, záleží podle dřívějšího vyjádření ministra školství Mikuláše Beka (STAN) na tom, jak moc se otevření elektronického systému zpozdí. Cermat bude podle Krejčího raději, když se prodlužovat nebude, protože v harmonogramu výroby přijímacích zkoušek má rezervu jen dva až tři dny.

Podané přihlášky bude možné do ukončení jejich podávání upravit, případně nahradit novými. Hlásit se na střední školu má být možné také takzvanou hybridní formou, tedy vyplněním v elektronickém systému s vytištěním dokumentu, který je pak třeba předat škole.

Elektronický systém vznikl s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který ho provázel v minulých letech. Proti předchozím rokům odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit až 106 000 žáků devátých tříd základních škol a desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří mají zájem o dálkové či večerní studium.