Vláda navýší rozpočet ministerstva školství o 5,2 miliardy. Částka půjde na začlenění ukrajinských dětí

Vláda schválila na začlenění ukrajinských žáků do škol do srpna zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun. Po středečním jednání vlády to řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Peníze podle něj budou potřeba na zařazení dětí do běžných tříd, adaptační skupiny pro mateřské a základní školy a kurzy češtiny pro školáky i ukrajinské učitele. Praha 15:01 30. března 2022

V současnosti je podle ministra v České republice registrováno 125 000 dětí ve věku od tří do 18 let. Uprchlíci mají povinnost se do 90 dnů přihlásit k povinné školní docházce. Sněmovna v první polovině března schválila rozpočet ministerstva školství ve výši 249,6 miliardy korun.

„Vláda schválila materiál, kterým do regionálního školství připutuje dalších až 5,2 miliardy korun, což jsou maximální výdaje na začlenění nových ukrajinských žáků a studentů ve věku tři až 18 let od mateřských škol až po střední školy,“ řekl.