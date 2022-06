Revoluci ve školství nečekejme, říká ke svému nástupu do funkce ministra Vladimír Balaš

Ústavní právník, profesor, poslanec. Nyní si možná Vladimír Balaš do životopisu přidá i post ministra školství. Právě on by se měl stát nástupcem končícího šéfa resortu a stranického kolegy ze STAN Petra Gazdíka. S tímto návrhem míří za prezidentem premiér. Třiašedesátiletý politik dosud nebyl příliš viditelnou tváří hnutí, což kritizuje opozice i některé vzdělávací organizace. Balašovou agendou bylo dosud zejména právo.

