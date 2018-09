Na jednoho dlužníka jeden exekutor. Ministerstvo připravuje změny pravidel pro vymáhání dluhů

Ministerstvo spravedlnosti chystá revoluční změny v exekucích. Dlužník by měl mít pouze jednoho exekutora podle principu „první bere všechno“. Věřitelé by exekutorovi museli povinně zaplatit paušální zálohu na náklady vymáhání. Pokud by se za dva roky nepodařilo vymoci ani korunu, exekuce by skončila. Maximální doba vymáhání by byla osm let. Ministerstvo chce podle Radiožurnálu vládě návrh poslat v listopadu. Praha 6:42 27. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na jednoho dlužníka jeden exekutor a ukončení nevymahatelné exekuce už po dvou letech. To jsou novinky, které plánuje zavést ministerstvo spravedlnosti. (ilustrační foto) | Foto: Eva Odstrčilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Řešil jsem to tím, že jsem si zase někde půjčil, abych to mohl zaplatit. Tím se ta dluhová past pořád prohlubovala,“ popsal před časem Filip z Prahy, který splácel byt a jeho vybavení. Podobně jako mnoho dalších přestal své dluhy zvládat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na jednoho dlužníka jeden exekutor a ukončení nevymahatelné exekuce už po dvou letech. To jsou novinky, které plánuje zavést ministerstvo spravedlnosti. Více si psolechněte v reportáži Václava Štefana.

Takové případy většinou končí exekucí, a to i vícečetnou. Lidem pak chodí dopisy hned od několika exekutorů. To znamená vyšší náklady i menší šanci něco vymoci. Do budoucna by měl být na jednoho dlužníka jen jeden exekutor.

„Připravujeme novelu exekučního řádu, kterou bychom v listopadu chtěli poslat do vlády. Smyslem opatření je celkové zefektivnění exekučního řízení, což samozřejmě znamená mimo jiné zlevnění, ale také zrychlení, protože tady bude rychlejší komunikace mezi exekutorem a dlužníkem,“ řekl Radiožurnálu ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Ministerstvo navrhne, aby první exekutor dostával i všechny další případy dlužníka. Ty by se spojily do jednoho řízení. Exekutor by tak měl nárok jen na jednu náhradu hotových výdajů. Ta je 3500 korun.

Věřitelé jsou proti

O návrhu budou v říjnu s ministrem jednat zástupci exekutorské komory. „My bychom samozřejmě preferovali místní příslušnost, nejlépe asi v krajském formátu,“ popsal její prezident Vladimír Plášil.

Před dluhy partnera nemusí chránit ani předmanželská smlouva. Soudy nemají na exekuce jednotný názor Číst článek

Návrh na zavedení místní příslušnosti exekutorů předložila tento týden skupina poslanců v čele s Piráty. Ministerstvo počítá i s tím, že věřitelé budou platit paušální zálohu na náklady vymáhání. Exekuce by nově trvala maximálně osm let. Pokud by ale exekutor nedostal z dlužníka ani korunu, skončila by už po dvou letech jako bezvýsledná. Věřitel by to mohl zvrátit jen opětovným zaplacením zálohy.

Návrh se nelíbí České asociaci věřitelů. Její prezident Pavel Staněk ho považuje za nespravedlivý vůči věřitelům. „Automatické zastavování exekucí považujeme za zcela nežádoucí. Dlužníci, na které byly v posledních letech vedeny bezvýsledné exekuce, dnes díky ekonomické konjunktuře konečně začínají splácet. To je jasným důkazem toho, že situace dlužníka se může v průběhu času skutečně diametrálně změnit,“ popsal Staněk.

Kompenzace pro zaměstnavatele

Pomoc lidem v dluhové pasti. Pro oddlužení už nebude podmínka splatit 30 procent, navrhují poslanci Číst článek

Loni bylo v Česku 4,7 milionu exekucí. Až 80 procent z nich je podle tvůrců Mapy exekucí nevymahatelných. Ředitel Poradny při finanční tísní David Šmejkal se domnívá, že by plánovaná novinka mohla zlepšit situaci dlužníků.

„To, že by si věřitelé více rozmýšleli, jestli exekuci za těchto podmínek vůbec budou provádět, je pro dlužníky asi zajímavé. Ale na druhou stranu jsou to náklady pro věřitele, projeví se v platbách těm, kteří exekuce nemají. Jsou to klienti například energetických společností, mobilních operátorů,“ řekl Šmejkal.

Ministerstvo uvažuje taky o zavedení finanční kompenzace 50 korun měsíčně pro zaměstnavatele jako náhradu za administrativu spojenou s exekučními srážkami ze mzdy.