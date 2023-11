Ministerstvo navrhuje dvoustupňový kárný systém. Odpovědnost zástupců se tím posílí, říká náměstek

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změny v kárném řádu. Soudci, státní zástupci a taky exekutoři by se nově mohli proti výsledku kárného řízení odvolat. Jejich prohřešky už nemá tedy řešit jenom Nejvyšší správní soud, ale i další soudy. S tím počítá návrh novely, který resort odeslal vládě. Potencionální justiční změny vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál náměstek ministerstva spravedlnosti Antonín Stanislav z ODS. Praha 11:24 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Stanislav | Zdroj: Profimedia

Ten současný systém nefunguje dobře? Proč to chcete změnit?

Ten jednostupňový systém u Nejvyššího správního soudu funguje dobře. My k tomu nemáme žádné výhrady. Nicméně jsou tam dva hlavní důvody, proč ho musíme změnit.

Tím prvním je naplnění milníku v rámci národního plánu obnovy, který je vázán na tři miliardy korun pro Českou republiku, a zároveň druhým je vyhovění skupině Greco při Radě Evropy, která nám doporučila, abychom zavedli dvoustupňový kárný systém.

Nejvyšší správní soud za těch 15 let, co tu dvoustupňový kárný systém máme, řešil více než 660 kárných žalob. Práci by měli tedy nově v prvním stupni řízení převzít vrchní soudy. Nebude to na ně příliš mnoho agendy?

Ne, počet nápadu klesá. Aktuální statistiky vypovídají, že za loňský rok bylo podáno 22 kárných návrhů, v roce 2021 27, v roce 2020 33 – je vidět, že ta tendence má klesající charakter. Tudíž já nepředpokládám žádné přetížení, ani že by čísla dramaticky rostla.

My jsme se zeptali hlavních aktérů justice na jejich názor. Konkrétně Nejvyšší státní zastupitelství se obává, že některé části novely směřují k posílení vlivu exekutivní moci do justice. Vyjádření mluvčího Petra Malého bylo následovné: „Jedná se především o rozlišování možnosti ministra spravedlnosti podávat opravné prostředky v kárném řízení v těch případech, kdy nebyl vůbec kárným žalobcem ani účastníkem těchto řízení.“ Nabízí se tedy otázka, jestli ta novela přece jenom panu ministrovi nedá nástroj, který by mu umožnil vměšovat se do kárných řízení.

Ne, to se vůbec nedomnívám. Právě naopak ta novela jde směrem, že ministr spravedlnosti bude jako subsidiární univerzální kárný žalobce.

To znamená, že hlavní tíha bude v rámci soustavy – a to jak soustavy státního zastupitelství, tak soustavy justice.

Pojďme zpátky k té novele. Vy požadujete i větší odpovědnost pro soudce a státní zástupce. Nejsou snad podle vás dostatečně zodpovědní?

Samozřejmě jsou zodpovědní. Nicméně my naplňujeme programové prohlášení vlády především ve vztahu ke státním zástupcům, kde tu odpovědnost posilujeme.

Vlastně jde o komplexní posílení odpovědnosti v rámci soustavy, aby se vedoucím státním zástupcům lépe kontrolovala práce podřízených a samozřejmě z ní posléze mohli adekvátně vyvozovat důsledky.

A jakým způsobem chcete tu větší odpovědnost docílit?

Tady především míříme na kárné provinění ve formě výtky, což je menší kárné provinění než kárná žaloba. V současné době ta výtka nezakládá titul k agresivní náhradě škody, to znamená, že pokud je způsobena škoda a státní zástupce, potažmo soudce, není uznán v kárném řízení, tak stát po něm nemůže vymáhat agresivní úhradu.

Teď pokud by dostal méně kárné opatření ve formě výtky, tak zároveň začne i explicitní soudní přezkum v rámci kárného řízení té uložené výtky.

Jak dlouho jste na tom návrhu pracovali?

Velmi dlouho, protože jsme ho intenzivně diskutovali se zástupci justice. Beru to jako takový kompromis s vrcholnými představiteli justice a státním zastupitelstvím.

Návrh zákona jste již odeslali vládě, kdy by asi tak změny mohly začít platit?

Návrh musíme určitě prosadit k 1. 1. 2025, protože to je termín, kdy jsme limitování právě čerpáním v rámci národního plánu obnovy. Takže se jedná o ten nejzazší termín a tak to máme i navrženo.

Dá se předpokládat, že dostatečná podpora bude?

Já předpokládám hladký průběh.