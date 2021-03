Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo Hudečkovi kvůli opencard. Exprimátor se domáhá i odškodnění

Ministerstvo spravedlnosti se kvůli kauze karty opencard omluvilo bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (tehdy TOP 09) za újmu na osobnostních právech způsobenou nezákonným trestním stíháním. Omluvu ministerstvo zveřejnilo na svém webu. Hudeček řekl, že se bude soudně domáhat odškodnění. To současné považuje za nedostatečné. Praha 14:02 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hudeček případ nepovažuje za ukončený, domáhá se dalšího odškodnění | Zdroj: Profimedia

Soud loni v březnu zprostil obžaloby Hudečka i další tři obviněné v kauze opencard. Podle obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard, kterou magistrát oslovil jako jedinou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Původní soudce Alexander Sotolář, který obžalované dvakrát shledal vinnými, následně čelil kárným žalobám kvůli zkreslení protokolů z hlavního líčení.

Ministerstvo se Hudečkovi omluvilo za újmu na osobnostních právech „způsobenou mu nezákonným rozhodnutím, jímž je usnesení Policie ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, SKPV, Expozitury České Budějovice ze dne 26. března 2013..., na jehož základě bylo proti němu nezákonně zahájeno a vedeno trestní stíhání“.

„Formu veřejné omluvy na stránkách ministerstva spravedlnosti jsme zvolili, protože o ni pan Hudeček výslovně požádal a nám jeho požadavek přišel opodstatněný. Pan Hudeček každopádně není první, komu jsme se tímto způsobem omlouvali,“ sdělil mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Většina žadatelů o odškodnění podle něj omluvu touto formou nepožaduje.

Domáhání odškodného

Hudeček veřejnou omluvu přivítal. Případ ale nepovažuje za ukončený. Soudně se chce domáhat více než milionového odškodnění. „Vrátili mi určitou část nákladů za právníky, plus doslova drobné desetitisíce jako náhradu škody. Takže v součtu jsem na nule a odškodnění jsem nedostal žádné,“ řekl. Hudeček od začátku kritizuje postup policie, soudce i státní zástupkyně. Kauza mu podle něho „převracela život naruby“.

Výši přiznaného odškodného nechtělo ministerstvo stejně jako v jiných obdobných případech specifikovat, podle Řepky jde o citlivý údaj podléhající ochraně. Uvedlo pouze, že vedle náhrady nákladů vynaložených na obhajobu žádal Hudeček také satisfakci jak za samotné trestní stíhání, tak i za jeho nepřiměřenou délku.

Pražští radní jednomyslně schválili navazující kontrakty s Haguess poté, co jim to doporučila hodnoticí komise. Obžalobě původně čelili všichni hlasující. Zbývající obžalovaní poukazovali na to, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. Původní dva Sotolářovy rozsudky poté vrchní soud zrušil. Hudeček je už pravomocně osvobozen. Podle nového verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.