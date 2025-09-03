Ministerstvo spravedlnosti podepsalo smlouvu s kupci Jiřikovského bitcoinů. ‚Férová dohoda,‘ řekl Fiala
Ministerstvo spravedlnosti ve středu podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. Premiér Petr Fiala (ODS, ve volbách do Sněmovny bude kandidovat za Spolu) to uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády. Dohodu označil za férovou pro obě strany, stát se podle něj díky ní vyhne možným vleklým právním sporům.
Fiala také zdůraznil, že stát o nic nepřišel. Dodal, že vláda v otázce bitcoinového daru jednala rychle, transparentně a příkladně.
Za přijetí bitcoinů nesl přímou odpovědnost náměstek Daňhel. Informace měl podle auditu i Blažek
Premiér dále zmínil, že kabinet se seznámil s manažerským shrnutím auditní zprávy, kterou nechala u externí firmy Grant Thornton vypracovat ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS, také ona bude ve volbách kandidovat za Spolu).
Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které Jiřikovského kauzu dozoruje, nedoporučilo s ohledem na trestní řízení zveřejnit kompletní zprávu.
„Toto doporučení musí paní ministryně respektovat a my všichni také,“ konstatoval Fiala. Kvůli spornému přijetí miliardového bitcoinového daru rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek, který také pozastavil své členství v ODS.