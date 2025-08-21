Ministerstvo spravedlnosti se připojí jako poškozené ke kauze Jiřikovského. Žádá náhradu škody

Ministerstvo spravedlnosti se připojí jako poškozené k trestnímu řízení vedenému proti obviněnému dárci bitcoinů Tomáši Jiřikovskému. Nárok na náhradu škody vyčíslí dodatečně. Vysvětlilo, že si připojením zajistí své procesní postavení a právo získávat vyrozumění o dalším průběhu řízení. Zveřejnilo také aktualizovanou časovou osu darování.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS)

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jiřikovského, který ministerstvu na jaře daroval bitcoiny v tehdejší hodnotě zhruba miliardy korun, zadržela policie minulý týden. Obvinila jej pro dva skutky praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny úřadu. Bitcoiny v držení ministerstva policie zajistila. Ministerstvo ve čtvrteční tiskové zprávě sdělilo, že s nimi nijak nenakládalo, takže tento krok policie nenarušil chod úřadu.

Aktualizovanou a anonymizovanou časovou osu k postupu úřadů při darování bitcoinů ministerstvo zveřejnilo se souhlasem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jež dozoruje trestní rovinu případu. Podle ministerstva nyní osa, kterou zpracovalo oddělení vnitřního auditu, obsahuje přes 15 tisíc položek.

Jiřikovský daroval ministerstvu bitcoiny za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS), který následně na základě tlaku politiků i veřejnosti rezignoval a pozastavil členství v ODS. Blažek zadržení Jiřikovského kritizoval. Tvrdí, že policie po muži chtěla, aby jí „prozradil něco na politiky“, přičemž mu výměnou nabízela podmíněný trest.

Premiér Petr Fiala (ODS) Blažka vyzval, aby se po dobu vyšetřování kauzy zdržel veřejných prohlášení. Prezident Petr Pavel řekl, že postup vlády v kauze není srozumitelný a že by od ní mělo zaznít jasnější prohlášení ještě před říjnovými sněmovními volbami. O věci chce příští týden mluvit s Fialou.

