Vláda chce pro státní zástupce mandát jen na sedm let. Ne se současným premiérem, říká opozice

Kdo se jednou stane vedoucím státním zástupcem, může jím zůstat až do důchodu. Právě to už by do budoucna platit nemělo. Ministerstvo spravedlnosti plánuje mandát vedoucích žalobců časově omezit. Ti současní by podle plánu resortu postupně skončili a bylo by potřeba vybrat nové. Podle opozice by ale změny neměla dělat vláda, kterou vede trestně stíhaný premiér. Praha 22:48 12. prosince 2018

Nejvyšší státní zástupce, vrchní, krajští a okresní žalobci. Ti všichni by měli nově mít časově omezený mandát.

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za hnutí ANO debaty směřují k tomu, že by byl sedmiletý, ale ve hře zůstává i desetiletá varianta. Současní vedoucí státní zástupci by po přechodném období skončili a následovala by výběrová řízení.

„Já jednak chci, aby to přechodné období bylo dostatečně dlouhé, aby neznamenalo otřesy v soustavě státního zastupitelství. A zároveň chci, aby se ti stávající státní zástupci mohli na ty svoje pozice znovu přihlásit. Protože my sice počítáme, že nebude možné funkční období opakovat, ale při tom prvním přesoutěžení je moje představa taková, že by to pro ně otevřené bylo,“ vysvětlil Kněžínek.

Sedmiletý mandát je příliš krátký

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman považuje sedmiletý mandát za příliš krátký. Upozorňuje taky, že změny v obsazení vedoucích postů státního zastupitelství musí být postupné.

„Aby nepadlo nějaké podezření na, řeknu, ať už ministerstvo spravedlnosti či vůbec vládu, že si během jednoho svého mandátu chce vyměnit komplet soustavu státního zastupitelství. To postavení státního zastupitelství v oblasti trestní justice a oblasti toho, kdo bude postaven před soud a kdo nebude, je velice zásadní,“ sdělil Zeman.

Ministr spravedlnosti Kněžínek uklidňuje, že by přechodné období trvalo alespoň pět let a rozdělilo by se tak, aby se všichni vedoucí žalobci neměnili najednou.

Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti. Další žalobce pak sám ministr na návrh nadřízených státních zástupců.

Trestně stíhaný premiér

Se zavedením jejich funkčního období souhlasí předseda sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda (ODS). Změny na nejvyšších příčkách ve státním zastupitelství by ale podle něj současná vláda dělat neměla.

„Dokáži si představit, že se začne nejprve od okresních státních zástupců někde na druhém konci republiky a to může vyměnit i tato vláda. Samozřejmě je asi v tuto chvíli nemyslitelné, aby vláda ze zákona sahala na vedení pražského státního zastupitelství, případně některých dalších, které zodpovídají za trestní stíhání vůči premiérovi,“ uvedl Benda

Předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO čelí obvinění z dotačního podvodu při stavbě farmy Čapí hnízdo.

S tím, že by vedoucí státní zástupce vybírala vláda s trestně stíhaným premiérem v čele, má problém taky předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, šéf poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský nebo poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Novelu zákona o státním zastupitelství plánuje ministerstvo předložit v 1. čtvrtletí příštího roku. Počítá i s tím, že by vláda mohla odvolávat vedoucí žalobce pouze na základě kárného provinění.

Nejvyššího státního zástupce v současnosti kabinet odvolává bez udání důvodu. Vrchního, krajského nebo okresního žalobce může ministr spravedlnosti zbavit funkce v případě, pokud by státní zástupce porušil své povinnosti.