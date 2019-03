Zásah policie málem nepřežil. Vnitro Hanušovi za postřelení zaplatí 150 tisíc, žádal 81 milionů

Ministerstvo vnitra musí zaplatit jako odškodné 150 000 korun Fehimu Hanušovi, kterého v roce 1995 policisté při zásahu několikrát postřelili. Rozhodl o tom Krajský soud v Praze, uvedl v úterý server Aktuálně.cz. Hanuša původně žádal 81 milionů korun za škodu na zdraví i za ztrátu podnikání. Praha 8:14 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když policejní zásahová jednotka vnikla na Hanušův pozemek, muž si údajně myslel, že jde o přepadení (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Je to absolutně směšná suma,“ sdělil serveru advokát Petr Dvořák. Je připraven podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Ministerstvo se už v minulosti muselo za zákrok omluvit, soudy pravomocně rozhodly, že byl nezákonný. Vnitro s tím stále nesouhlasí, peníze ale Hanušovi pošle. „Nebyl porušen zákon, na tom trváme, prostě nebyl,“ uvedla právní zástupkyně ministerstva Zuzana Rejmanová.

Hanušu policisté postřelili v Chlustině na Berounsku v prosinci 1995. Podezřívali jej z brutálního znásilnění mladé ženy; ta však byla při vyšetřování označena za nedůvěryhodnou a státní zástupce obvinění proti Hanušovi stáhl.

14 střel

Když policejní zásahová jednotka vnikla na Hanušův pozemek, muž si údajně myslel, že jde o přepadení, proto prý vytáhl legálně drženou pistoli, aby bránil sebe i rodinu. V následné přestřelce skončilo v jeho těle 14 střel. Následně podle Aktuálně.cz strávil měsíc v bezvědomí v nemocnici.

V roce 1998 se Hanuša se svým synem Fatmirem dostali u Letkova na Plzeňsku do další přestřelky s policisty. Hlídka je pronásledovala kvůli podezření z obchodu se zbraněmi. Jednoho policistu zastřelili, dalšího zranili. Za to jim soud v roce 2000 vyměřil 25 a 14 let vězení. Od té doby Hanuša několikrát žádal o obnovu procesu, nicméně jeho návrh soud vždy zamítl.