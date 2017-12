Náměstci Hulínský a Pálková končí na vnitru. Metnar zatím další změny nechystá, ale nevylučuje je

Na ministerstvu vnitra skončí náměstci Monika Pálková (KDU-ČSL) a Petr Hulínský (ČSSD). Se zbývajícími pěti náměstky a státním tajemníkem bude ministr Lubomír Metnar (za ANO) dál spolupracovat. Změny zatím nechystá ani na dalších významných postech v resortu, mezi které patří například šéfové policie, hasičů a České pošty. Nevyloučil však, že změny mohou nastat později. Praha 17:08 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Lubomír Metnar | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Metnar v rozhovoru s ČTK uvedl, že jeho prvním cílem bylo zajistit efektivnější chod úřadu. Rozhodl se snížit počet sekcí na úřadu, které nespadají pod státního tajemníka Jiřího Kauckého či náměstka pro státní službu Josefa Postráneckého, a to z šesti na pět. Dodal, že na ministerstvu nepočítá také s politickými náměstky, pro které byla vytvořena dvě místa. Obsazeno bylo jedno, a to Hulínským.

Nový ministr zruší sekci sociálního a zdravotnického zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení, kterou měla na starosti Pálková. Její sekce se podle podkladů pro páteční jednání vlády rozpustí do dvou jiných útvarů, sociální a zdravotnické zabezpečení bude mít na starosti státní tajemník. Zbývající věci pak bude mít nově na starost ministrův náměstek Jiří Nováček, pod kterého budou spadat záležitosti týkající se vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání.

Agenda přibude také náměstkovi Petru Mlsnovi, který se zabývá legislativou. Nově pod něj budou spadat také záležitosti, které se týkají veřejné správy. Mlsna měl tuto sekci na starosti již v minulém volebním období, když z pozice náměstkyně odešla na post hejtmanky Jana Vildumetzová (ANO). Ekonomickým náměstkem ministra vnitra zůstane Jiří Zmatlík a náměstkem zabývajícím se informačními a komunikačními technologiemi zůstane Jaroslav Strouhal.

Nový odbor volby

Podle Metnara by se měla otevřít debata o tom, zda by měl náměstek pro státní službu Postránecký dál spadat pod vnitro. „Domnívám se, že by měl spadat pod Úřad vlády," podotkl Metnar.

Pokud vláda návrh systemizace schválí, vzniknou na vnitru nové odbory. Jeden z nich se podle Metnara bude zabývat volbami. Jeho vznik je reakcí na nedávné přepočítávání hlasů pro ODS v parlamentních volbách nebo debatě o podpisech zákonodárců pod kandidátkami do prezidentských voleb. „Celá řada drobných problémů nebyla několik let systémově řešena," upozornil Metnar.

Nový ministr už má za sebou několik porad, na kterých jeho nejbližší podřízení dostali úkoly. „Momentálně nepočítám s dalšími personálními změnami," řekl Metnar. Dodal ale, že je ve funkci teprve několik dní a chce se přesvědčit, zda jeho podřízení a institucí spadajících pod vnitro pracují dobře. „Nechci proto na druhou stranu personální změny úplně vyloučit," podotkl.