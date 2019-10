Ministerstvo vnitra chystá nový zákon. Občanský průkaz by nově měly mít děti již od šesti let

Ministerstvo vnitra připravuje nový zákon o občanských průkazech. Resort chce změnit způsob jejich vydávání. Nově by děti vlastnily občanský průkaz již v šesti letech. Ten by měl ochránit jejich citlivé údaje, které jsou spojeny s rodným číslem a zjednodušit komunikaci s úřady. Praha 17:20 29. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Občanský průkaz (ilustrační foto). | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Ministerstvo vnitra změnu v zákonu o občanských průkazech odůvodňuje potřebou chránit osobní údaje dětí, především jejich rodného čísla. Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny by díky nošení občanských průkazů také odpadla povinnost předkládat rodný list dítěte.

„Při jakémkoli vyřizování s dítětem, například kartičky na MHD nebo zakládání stavebního spoření, musíte s sebou vzít rodný list. Ten předložíte a na jeho základě probíhá identifikace dítěte a jeho věku,“ vysvětluje současnou situaci Radiožurnálu náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

„Přitom na takovém rodném listě je uvedeno mnohem více citlivějších informací, než na občanském průkaze.“ dodává Mlsna. To by se však mohlo brzo změnit. Nový zákon o občanských průkazech by podle ministerstva mohl platit nejpozději do dvou let. Jelikož je zatím v interním připomínkovém řízení mezi resorty, je materiál neveřejný.

Hranice pro vydávání dokladů byla ministerstvem v chystaném zákoně stanovena na šest let, mimo jiné i kvůli tomu, že od tohoto věku je povinná školní docházka. Věkový limit však není definitivní, ještě se může změnit. Průkaz by platil pět let a jeho vydávání by bylo zdarma. Ministerstvo upozornilo, že povinnost nosit u sebe občanský průkaz neexistuje a ani v budoucnu se s tím nepočítá.

Změna by také mohla usnadnit cestování v zemích Schengenského prostoru, kde je povoleno cestovat pouze s občanským průkazem. V těchto zemích by děti nemusely předkládat cestovní pas.

Možnost vlastnit dětský cestovní pas existuje již nyní. V Česku jej aktuálně má okolo 350 tisíc dětí mladších 15 let, tedy přibližně jedna čtvrtina.