Ministerstvo vnitra čelilo kyberútoku. ‚Žádné tajné informace nebyly ukradeny,‘ ujišťuje Rakušan

Ministerstvo vnitra odhalilo kybernetický útok na jeden ze systémů resortu. Žádné tajné informace ale nebyly ukradeny, ujistil na čtvrteční tiskové konferenci ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nicméně dodal, že přestože data ale nebyla odcizena, jde o závažný kybernetický incident. Ministerstvo vnitra celou věc nahlásilo Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a centrále proti kyberkriminalitě. Aktualizováno Praha 12:01 10. 7. 2025 (Aktualizováno: 12:25 10. 7. 2025)

„Nejde o ransomware, tedy o odcizení dat s cílem požadovat výkupné. Jde o systém na ministerstvu vnitra. Chci ubezpečit, že se daná věc netýká systému policie ani záchranného sboru ani klíčových registrů státu,“ prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan.

A dodal, že riziko je především v tom, že se někdo do systému resortu vůbec dostal. „Problém je, že se někdo do systému ministerstva vnitra dostal, to teď řešíme,“ poznamenal.

V IT systému Ministerstva vnitra jsme i navzdory vysokému standardu zabezpečení odhalili závažný kybernetický incident. Tento incident jsme v souladu s kybernetickým zákonem a dalšími pravidly ihned ohlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Národní… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 10, 2025

„Systém, přes který se útočník do systému dostal, byl odpojen a nyní probíhá analýza zainteresovaných subjektů. Kybernetický incident je poměrně závažný, nedošlo ale k úniku osobních dat, důležitých informací a stejně tak systémů, jejichž prostřednictvím jsou předávány utajované informace ani systémy kritické infrastruktury,“ ujistil ministr.

„Všechny systémy ministerstva vnitra standardně fungují a všechny služby jsou občanům standardně poskytovány,“ vysvětlil Rakušan situaci.

Podle Rakušana teď speciální tým ministerstva vnitra intenzivně spolupracuje se zpravodajskými službami a také Národní centrálou proti terorismu a extremismu a kybernetické kriminalitě.

„Jednou z možných variant je i zapojení cizí státní moci. V tuto chvíli ale nelze podávat bližší informace,“ doplnil. A neuvedl ani to, kdy přesně k útoku došlo.

Incident odhalili pracovníci vnitra v rámci kontrolních mechanismů, neodhalily ho tajné služby.

Případ už také řeší policie. „Naši kriminalisté se zabývají kybernetickým útokem na ministerstvo vnitra. Aktuálně zjišťujeme okolnosti tohoto útoku a s partnery vyhodnocujeme případná rizika a opatření,“ uvedla na sociální síti X.