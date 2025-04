Srovnání odměn pro Kubelkovu asistentku. Byly o 230 procent vyšší, spočítalo vnitro v ‚posvěcení odvolání‘

Zaměstnankyně dostávala od ředitele pražského magistrátu Kubelky o 230 procent vyšší odměny než její kolegové, spočítalo ministerstvo vnitra.

Srovnání je o to průkaznější, že působila na třech různých pozicích. A všude dostávala víc než ostatní.

Píše se to v dopise, ve kterém ministr Vít Rakušan udělil souhlas s odvolání Martina Kubelky. Původní zpráva Praha 5:00 1. dubna 2025

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uznal pouze dva ze šesti důvodů, pro které chtěl primátor Bohuslav Svoboda (ODS) odvolat ředitele pražského magistrátu Martina Kubelku. V obou případech vnitro potvrdilo zjištění, které přinesl Radiožurnál. Šlo o neúměrně vysoké odměny pro asistentku a rozdávání neomezených parkovacích oprávnění. Píše se to v Rakušanově souhlasu s odvoláním Kubelky, který si Radiožurnál vyžádal skrze zákon o svobodném přístupu k informacím.

Svoboda podepsal odvolání ředitele Kubelky minulý týden v pondělí 24. března. Předcházela tomu několikaměsíční krize, kterou odstartovalo zjištění redakce o nestandardních odměnách pro Kubelkovu asistentku.

Seznam Zprávy poté informovaly o vydání parkovacích oprávnění pro auta registrovaná na Kubelkovu manželku a další lidi, kteří nejsou členy krizového štábu města, ačkoliv tímto vysvětlením bylo jejich vydání zaštítěno.

Podle zjištění Radiožurnálu dostali na Kubelkovu žádost parkovací oprávnění i známí jeho zástupců. Deník N také přinesl zprávu o údajné šikaně ředitele dopravního odboru kvůli pokutě za parkování pro Kubelkovu manželku.

Souhlas s odvoláním

Primátor musel k odvolání ředitele podle zákona získat souhlas ministra vnitra, a to na základě jednoho závažného nebo dvou méně závažných porušení povinností v posledních šesti měsících před odvoláním. 24. ledna poslal Svoboda Rakušanovi žádost o souhlas s celkem šesti vyjmenovanými pochybeními, z nich čtyři označil za závažná a dvě za méně závažná.

Bylo mezi nimi například i to, že ředitel Kubelka na veřejném zasedání zastupitelstva pronesl jméno jedné z úřednic, které v minulých letech město pronajalo městský byt. Podle Primátora tím měl Kubelka zasáhnout do jejích práv na ochranu osobních údajů. Dalším z důvodů k odvolání mělo být třeba to, že Kubelka svým chováním poškodil důvěryhodnost města.

Rakušan ale v odpovědi Svobodovi z 12. března uznal pouze dvě pochybení, která označil za méně závažná. I to ale stačilo k tomu, aby s odvoláním ředitele pražského magistrátu souhlasil.

Porovnávání odměn

O jaká jde? Zaprvé jsou to odměny pro asistentku. Vnitro si k tomu vyžádalo seznam odměn zaměstnanců na obdobných pozicích a porovnávalo je i s tabulkovými platy. V osmi ze třinácti zkoumaných případů dostala ředitelova „favoritka“ za obdobný úkol více než dvojnásobnou odměnu než její kolegové.

„Odměny přímo přiznávané ředitelem MHMP byly dokonce o 230 % vyšší u dotčené zaměstnankyně oproti porovnávaným zaměstnancům,“ konstatuje v dopise Rakušan.

Srovnání s ostatními zaměstnanci je podle vnitra o to širší a průkaznější, že tato zaměstnankyně ve zkoumaném období působila na třech různých pozicích. „Na všech z nich jí byly tyto odměny pravidelně přiznávány násobně vyšší oproti porovnávaným kolegům,“ konstatuje vnitro.

Z dopisu vyplývá i to, jak se Kubelka snažil odvolání bránit. Ministerstvu vnitra se například snažil vysvětlit, že kritizovaná parkovací oprávnění formálně vydával někdo jiný.

„Ačkoliv ředitel Magistrátu uvádí, že o vydání parkovacího oprávnění rozhodl vždy oprávněný pracovník Odboru dopravy, stalo se tak prokazatelně v uvedených případech na základě požadavku ředitele Magistrátu. Ten si byl přitom vědom stanovených pravidel i identifikace konkrétních vlastníků vozidel a toho, že tyto osoby materiálně nenaplňují podmínky pro přidělení parkovacích oprávnění. Z uvedeného vyplývá, že si byl ředitel svého jednání vědom, a jednal tak úmyslně,“ píše se v dokumentu, který si Radiožurnál vyžádal.