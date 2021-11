Vnitro nevidí důvod k celostátnímu nouzovému stavu. Chce počkat na stanovisko krajů, uvedl Hamáček

K celostátnímu vyhlášení nouzového stavu kvůli covidu-19 nejsou aktuálně podle ministerstva vnitra v demisi splněné zákonné požadavky. Novinářům to po zasedání Ústředního krizového štábu řekl jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Pro dodržení zákonného postupu by podle něj bylo nutné, aby se sešla čtveřice nejvíce postižených krajů. Na základě stanoviska jejich krizových štábu by pak měly nejprve zvážit vyhlášení stavu nebezpečí na svém území.

Praha 12:17 22. 11. 2021 (Aktualizováno: 12:38 22. 11. 2021)