Volnější režim díky výjimce. Antimonopolní úřad dal vnitru za pravdu ve sporu o vysílačky pro záchranáře

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl stížnost společnosti Nordic Telecom na ministerstvo vnitra ve sporu o modernizace komunikační sítě pro záchranáře či hasiče. Zakázku ve výši 3,1 miliardy korun chce resort zadat bez soutěže stávajícím dodavatelům. Nordic to považuje za diskriminační, obrátil se proto loni v srpnu na antimonopolní úřad. Ten ale námitky společnosti nyní odmítl, jak zjistil iROZHLAS.cz. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Původní zpráva Praha 6:00 26. ledna 2020

„Zadavatel (ministerstvo vnitra – pozn. red.) postupuje v rámci obecné výjimky, kdy není povinen veřejnou zakázku zadávat v zadávacím řízení a do určité míry je umožněn ‚volnější režim‘ než při ‚klasickém zadávání‘,“ píše se v rozhodnutí antimonopolního úřadu z konce prosince, které má server iROZHAS.cz k dispozici.

Tendr vnitro vede částečně v utajovaném režimu, může tím pádem uplatnit výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle rozhodnutí to však neznamená, že by ministerstvo nemělo povinnost postupovat v souladu s danou legislativou. „Nicméně zákonodárce nespojuje s tímto výjimečným způsobem zadávání veřejné zakázky možnost obrany proti nesprávnému postupu zadavatele ve smyslu části třinácté zákona,“ stojí dále v dokumentu.

Komunikace záchranářů, hasičů či policistů probíhá v současnosti přes vysílačky pomocí zastaralé sítě Pegas založené na technologii Tetrapol, která dokáže přenést například průkazovou fotografii nebo barvu auta. Letos jí ale vyprší životnost, vnitro tak musí do konce roku zajistit jiné řešení.

Nordic: Je to skandální

S aktuálním rozhodnutím však Nordic nesouhlasí – minulý týden proti němu podal rozklad. Verdikt Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tak není pravomocný.

„Ministerstvo chce zadat zakázku na vysílačky pro záchranáře za miliardy korun bez tendru a nepochopitelně to zdůvodňuje jejím utajením. Prvoinstanční rozhodnutí považujeme za naprosto skandální,“ řekl pro iROZHLAS.cz mediální zástupce společnosti Pavel Krejča.

Upozorňuje také, že společnost neměla kvůli utajení možnost nahlédnout do většiny spisu. „Proto vůbec nevíme, na základě jakých důkazů úřad takto rozhodl. Proti tomuto rozhodnutí jsme proto podali rozklad,“ pokračoval Krejča. V minulosti podle něj obdobné zakázky na systém Tetrapol utajení nepodléhaly.

Ministerstvo ale argumentuje tím, že se řídí podle zákonných pravidel. „ÚOHS v prvoinstančním rozhodnutí potvrdil správnost postupu ministerstva v plném rozsahu,“ uvedl Adam Rözler z tiskového odboru. Ohledně tajné dokumentace říká, že resort disponuje i souhlasným stanoviskem Národního bezpečnostního úřadu. „I v této části ÚOHS v první instanci postup ministerstva zcela potvrdil,“ doplnil.

Původně bylo v plánu vypsat na vybudování modernější digitální sítě veřejnou zakázku. Spolu se společností Nordic projevil o tendr zájem také třeba operátor O2. Ministerstvo je kvůli chystané zakázce i loni pozvalo k takzvaným tržním konzultacím. Přes novou síť by už mělo být možné poslat třeba zdravotní dokumentaci, objemnější fotografie, videa nebo mapové podklady.

Neshody s Babišem

Ministerstvo ale nakonec přišlo s „dočasným řešením“ na obnovu stávajícího systému. Šéf vnitra se totiž na finální verzi nedohodl s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Zatím se hledá shoda,“ oznámil Hamáček loni v červenci po půldruhém roce příprav.

Rozhodl se proto zatím stávající systém obnovit a zadat bez výběrového řízení obří miliardovou zakázku stávajícímu dodavatelům technologie, tedy firmě Pramacom a státnímu podniku NAKIT. Jako první o tom informoval iROZHLAS.cz. Kontrakt má platit do konce roku 2024. Co bude potom, je zatím – zdá se – stále v nedohlednu.

Nový plán měl Hamáček představit už loni v říjnu, to ale odložil. „Zatím ne,“ reagoval tehdy na dotaz redakce, jestli už dospěl ke shodě s premiérem. Resort vnitra také čeká na výsledky aukce kmitočtů, která má proběhnout v první půlce roku.

„Cílové řešení aspoň pro tuto chvíli tak, jak ministerstvo vnitra uvažuje, a taková je dohoda i s Českým telekomunikačním úřadem právě v návaznosti na připravovanou aukci pásma 700 MHz, je, že to cílové řešení bude navazovat na podmínky aukce převzaté jejím vítězem či vítězi,“ vysvětlil redakci už dříve náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.

V praxi to tedy znamená, že vítěz aukce na sebe zároveň vezme povinnost vyhradit část vysoutěženého spektra právě pro účely státu. V případě krizového provozu by operátor musel upozadit své služby a dát přednost záchranným sborům. Až bude znám vítěz nebo vítězové aukce, mělo by dle Strouhala ministerstvo vnitra „dofinalizovat“ cílové řešení, předložit ho do meziresortního připomínkového řízení a na vládu. Pak by také mělo následovat výběrové řízení.