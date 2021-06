Vnitro připravuje žalobu kvůli dluhům za dopravu pomůcek z Číny. Od firem bude vymáhat osm milionů

Ministerstvo vnitra chystá žalobu na firmy, které mu nezaplatily za dopravu ochranných pomůcek z Číny během první vlny koronaviru. Pro iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí resortu Ondřej Krátoška. U soudu bude vnitro vymáhat bezmála osm milionů korun. Mezi neplatiči se ocitly firmy Cedes Logistik, Inexport a Respilon. Ta nárok ministerstva označuje za neoprávněný. Původní zpráva Praha 5:00 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo vnitra v čele s Janem Hamáčkem (ČSSD) chce žalovat firmy kvůli dluhu za dopravu pomůcek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Měl to být nejrychlejší způsob, jak dostat do země zásoby roušek a respirátorů. Když totiž loni na jaře propukla koronavirová krize, v Česku jich byl akutní nedostatek. Ústřední krizový štáb v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) tak vytvořil letecký most s Čínou.

Na palubě vládního speciálu ovšem ochranné pomůcky nepřepravoval pouze stát. Možnost zrychlené dopravy zdravotnického materiálu využily i některé soukromé společnosti. Platbu za přepravu však resort neměl smluvně ošetřenou a řešil ji i se zpožděním.

Celá věc tak nyní má nepříjemnou dohru: některé firmy odmítají dodatečně vystavené faktury zaplatit. Vnitro se je proto chystá zažalovat. „V současné době tyto pohledávky zpracovává odbor právní ministerstva vnitra, který připravuje podání příslušných žalob,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.

Týká se to pražské firmy Cedes Logistik, která převážela ochranné pomůcky určené pro ministerstvo zdravotnictví. Vůči státu má podle vnitra dluh ve výši 6 688 146 korun.

Mezi neplatiči se dále podle vnitra ocitl podnik Inexport, který zase dodával skrze vládní linku materiál Plzeňskému kraji. Za dopravu má zaplatit 806 239 korun.

Nesplacené účty

Podobně je na tom brněnská firma Respilon, od které vnitro vymáhá za dopravu pomůcek z Číny 487 360 korun. Na seznamu hříšníků původně figurovala také firma Mediservis. Částku ve výši 167 097 korun ale po zaslání předžalobní výzvy jako jediná uhradila.

„Další společnosti, u nichž ministerstvo vnitra eviduje pohledávky z titulu realizace dopravy, na předžalobní výzvu nereagovaly, respektive pouze společnost Respilon pohledávku opětovně odmítla,“ přiblížil Krátoška s tím, že vnitro bude vymáhat pouze cenu dopravy bez penále.

„Úřad zjistil nedostatky ve smluvním zajištění úhrady za přepravu zboží do Česka pro nestátní subjekty. Jednalo se o náklady ve výši 81 milionů korun, u nichž Nejvyšší kontrolní úřad upozorňuje na riziko jejich neuhrazení, neboť podmínky úhrady nebyly předem smluvně ošetřeny.“ Nejvyšší kontrolní úřad

Podle ředitelky firmy Respilon Jany Zimové je ale požadavek vnitra na platbu za dopravu neoprávněný. „Byla to gentlemanská domluva s tím, že doprava měla být zdarma. A naše firma ji dodržela a darovala státu za poskytnutou přepravu výrobky v třikrát vyšší hodnotě, než byla hodnota přepravy,“ uvedla.

Respilon podle Zimové z dodávky přepravované leteckým mostem daroval Správě státních hmotných rezerv 30 tisíc nanoroušek v hodnotě 1,5 milionu korun, dalších 20 tisíc pak rozdal neziskovým organizacím. Podle mluvčího Krátošky to ale firma vnitru nedoložila.

Firmy Inexport a Cedes Logistik pak na předžalobní výzvu podle vnitra nereagovaly. Inexport nemá webové stránky a nelze na ni dohledat kontakt. Společnost Cedes Logistik pak zatím na zaslané dotazy, proč nechtějí dopravu za pomůcky zaplatit, neodpověděla.

Na společnosti, které si z Číny nechaly za státní peníze přivézt roušky a respirátory, v dubnu ve své kontrolní zprávě upozornil Nejvyšší kontrolní úřad. Celkem se podle něj jednalo o náklady ve výši 81 milionů korun.

Milionová odpustka

Vnitro náklady ke dni 5. listopadu 2020 naúčtovalo celkem 15 subjektům. Byla mezi nimi také Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce v čele s Jaroslavem Tvrdíkem. Ten během začátku koronavirové krize pomáhal s nákupem ochranných pomůcek a s jejich přepravou do Česka.

Ačkoli tehdy odmítl, že by z toho měl osobní profit, své výsadní role přece jen využil. Díky dopravnímu spojení hrazenému ministerstvem vnitra Tvrdík do Česka dopravil ochranné pomůcky nakoupené také čínskou státní společností Citic Europe, které rovněž šéfuje.

Materiál podle něj dorazil z Číny v poslední státní dodávce, která putovala vlakem. A náklady na dopravu ve výši 40 tisíc korun kolos vzápětí bez námitek zaplatil. V případě Smíšené česko-čínské komory ovšem zásilka cestovala letecky. Resort kvůli státní přepravě vystavil proto fakturu na milion korun.

Tvrdík však sumu odmítl zaplatit. Šlo totiž o dar od provincie Če-ťiang. „Komora nebyla příjemcem, byla jen prostředníkem předání daru,“ vysvětlil už dříve pro iROZHLAS.cz. Konkrétně šlo o 30 tisíc roušek a 20 tisíc respirátorů, které poté obdržela Fakultní nemocnice v Motole, a 10 tisíc respirátorů. Ty zase získala Ústřední vojenská nemocnice.

Tvrdík proto požádal o prominutí dluhu, konečné rozhodnutí však ještě nepadlo. Podle mluvčího Krátošky se čeká na vyjádřené ministerstva financí, které k tomu musí vydat povolení. „Na rozhodování o žádosti o povolení výjimky nemá ministerstvo financí stanovenu žádnou lhůtu,“ doplnil Krátoška.

Z celkové částky necelých 81 milionů, která chyběla, tak bylo dosud uhrazeno 53 milionů a dalších devět milionů se aktuálně vymáhá. Platby ve výši 18 milionů pak vnitro přeúčtovalo na ministerstvo zdravotnictví, které nedoplatky řešilo slevou ze zakoupeného materiálu.