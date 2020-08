Kolik roušek a respirátorů vlastní ministerstva? Do státních rezerv je mohou poslat jen tři resorty

Na konci července se vláda dohodla, že resorty převedou své zásoby ochranných pomůcek nad dvouměsíční potřebu do státních hmotných rezerv. Zdravotnické prostředky by měly resorty přepsat do konce srpna. Dostatek jich ale mají jen tři ministerstva - financí, vnitra a zdravotnictví. Kolik pomůcek bude tvořit českou „železnou zásobu” tedy zatím není jasné, jednání jsou totiž stále v běhu.

