Česko by mělo poslat 50 milionů třem organizacím na humanitární pomoc, projedná to vláda

Česko by do konce roku mělo věnovat 50 milionů korun třem mezinárodním organizacím, které se věnují humanitární pomoci. Peníze by měly posloužit na zdravotnickou pomoc na Ukrajině, na řešení problému s migrací v Zambii a na prevenci katastrof. Návrh ministerstva zahraničí projedná v pondělí vláda.

