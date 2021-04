Z České pošty do vedení ministerstva. Novým náměstkem na zahraničí bude ‚šedá eminence‘ ČSSD

Novým náměstkem na ministerstvu zahraničí bude sociální demokrat Pavel Jaroš, který v Černínském paláci před lety působil za éry Jana Kavana jako tajemník. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy. Informaci o Jarošově příchodu potvrdil Deníku N vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček, který ministerstvo zahraničí po odvolání svého stranického kolegy Tomáše Petříčka dočasně řídí. Jaroš byl přitom v minulosti označován za šedou eminenci ČSSD. Praha 11:30 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Jaroš (ČSSD) se stane novým náměstkem na ministerstvu zahraničí | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaroš už na ministerstvu zahraničí pracoval. Za éry ministra Jana Kavana nahradil ve funkci tajemníka Karla Srbu, který musel skončit kvůli skandálu s nevýhodným pronájmem Českého domu v Moskvě.

Spolu se Srbou byl Jaroš obžalovaný kvůli předraženým rekonstrukcím českých ambasád, kvůli nedostatku důkazů ale byli oba zproštěni, uvedly Seznam Zprávy.

Informaci o Jarošově novém angažmá na ministerstvu zahraničí pro Deník N potvrdil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD): „Ano, nastoupí dnes (úterý – pozn. red.).

Jaroš je v médiích přitom označován za šedou eminenci sociální demokracie, a to nejen v hlavním městě. Server iROZHLAS.cz například v minulosti zmapoval, že se snažil úkolovat exšéfa pražských hřbitovů Martina Červeného. Nosil seznamy hrobů pro kmotry, tlačil na podobu veřejných zakázek i odvolání nepohodlného náměstka.

Jaroš byl rovněž místostarostou Prahy 13, seděl v čele pražského Výstaviště, byl i členem dozorčí rady Českých drah. Před několika lety chtěl kandidovat na šéfa pražské ČSSD, působil ve státní agentuře CzechInvest nebo řídil městský podnik 4-Energetická.

Před dvěma lety ho také ministerstvo vnitra pod vedením Hamáčka nominovalo do dozorčí rady České pošty, jak tehdy upozornil iROZHLAS.cz. V době, kdy byl Zaorálek ministrem zahraničí, působil jako jeho ekonomický poradce.

Výměna ministrů

Změny ve vedení resortu zahraničí přichází po pondělním odvolání Tomáše Petříčka z postu ministra. Funkci šéfa české diplomacie Hamáček nabídl stávajícímu ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD). Ten se však dosud nerozhodl, zda nabídku přijme.

„Považuju to za vykuchané ministerstvo a mám nad ním celou řadu otazníků,“ prohlásil Zaorálek na úterní tiskové konferenci s tím, že bude chtít o postu ještě jednat. Připomenul, že Petříček například nemohl promluvit do nákupu vakcín proti covidu.

Petříčka prezident Miloš Zeman odvolal v pondělí poté, co to navrhl Hamáček a oficiálně na Hrad předložil premiér Andrej Babiš (ANO). Než se k nabídce Zaorálek vyjádří, byl vedením diplomacie pověřen Hamáček. Zaorálka by měl na ministerstvu kultury vystřídat poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.