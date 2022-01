Bývalý eurokomisař Füle skončil na resortu zahraničí. ‚Necítili jsme potřebu pokračovat,‘ říká

Eurokomisař, dlouholetý velvyslanec i spolupracovník čínských investičních firem. Bývalý diplomat Štefan Füle na konci loňského roku skončil na ministerstvu zahraničí, kde radil o věcech týkajících se Střední Asie. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil resort zahraničí. Füle se nechal slyšet, že mu skončil kontrakt a ani jedna strana neměla zájem na další spolupráci. Praha 5:00 22. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý eurokomisař Štefan Füle | Foto: Emrah Yorulmaz | Zdroj: Anadolu Agency/Profimedia

Bývalý ministr pro evropské záležitosti a eurokomisař Füle se na ministerstvo vrátil v květnu loňského roku, smlouva mu však v prosinci vypršela. „Můj kontrakt byl od do, můj kontrakt skončil. Ani jedna strana necítila potřebu ho prodloužit,“ řekl Füle serveru iROZHLAS.cz.

Jeho slova potvrdilo i ministerstvo zahraničí. „Pan Füle odevzdal před několika dny diplomatický pas v souvislosti se skončením jeho závazku vůči ministerstvu zahraničních věcí. To je v tuto chvíli vše, co k tomu budeme sdělovat,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Aneta Kovářová. Bezplatné rady měl poskytovat velvyslanci v Taškentu Václavu Jílkovi, v minulosti totiž radil i uzbeckému prezidentovi.

Kontroverzi v minulých dnech vyvolala jeho návštěva Kyjeva, kde u soudu osobně podpořil bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Po jednání si spolu podali ruce a objali se. Tamní žalobci podezírají exprezidenta z velezrady, z financování terorismu a z vytvoření teroristické organizace, soud ale odmítl na Porošenka uvalit vazbu.

„Jsou chvíle, kdy to není o penězích a ani o přátelích, ale potřebujete vyslat jasný signál celé zemi. To, co se dnes dělo na Ukrajině, společnost rozděluje. A to v době, kdy my na Západě jsme v naší solidaritě vůči Ukrajině jednotní. To je to podstatné, a proto jsem to udělal,“ zdůvodnil Füle své jednání Deníku N.

Ministerstvo zároveň vyvrátilo informace, že na Ukrajinu měl letět s diplomatickým pasem. „Toto není oficiální politika České republiky,“ uvedla Kovářová pro server iROHLAS.cz.

Kritika za CEFC

Proti jeho návratu na jaře minulého roku na resort zahraničních věcí vystoupil tehdejší poslanec a současný šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Na twitteru ho kritizoval za dřívější spolupráci s čínskými společnostmi CEFC a CITIC i za poskytování rad uzbeckému prezidentovi Šavkati Mirzijojevovi.

„Pokud instituce i já budeme cítit potřebu formalizovat naše vztahy, tak to zase uděláme.“ Štefan Füle (bývalý diplomat)

Souvisí tak odchod kdysi nejvýznamnějšího českého diplomata s jeho dřívější kritikou? K tomu se nechtěl Lipavský vyjádřit. V textové zprávě odkázal pouze na tiskové oddělení svého resortu.

Více nechtěl Füle svůj konec komentovat. „Není vůbec nic, na co bych měl reagovat. Chcete mlátit prázdnou slámu? Můj kontrakt byl od do, můj kontrakt skončil. Ani jedna strana necítila potřebu ho prodloužit. Vylučuji to někdy v budoucnosti? Ne, nevylučuji. Pokud instituce i já budeme cítit potřebu formalizovat naše vztahy, tak to zase uděláme,“ řekl.

Füle patřil k nejvýznamnějším osobnostem české diplomacie. Svá studia zahájila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pokračoval na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě. V roce 1982 vstoupil do komunistické strany, po sametové revoluci se stal prvním tajemníkem Stálé mise při OSN. Několik let působil jako velvyslanec v Litvě, Velké Británii nebo při Severoatlantické alianci. Následně přes čtyři roky zastával pozici eurokomisaře pro rozšíření a evropskou politiku.

Po odchodu z oficiální české diplomacie působil v čínských investičních společnostech CEFC a CITIC.