Ministerstvo zahraničí ruší službu konzulárního ombudsmana. Obrátilo se na něj jen dvacet lidí

Ministerstvo zahraničí po necelých čtyřech měsících testovacího provozu ruší službu konzulárního ombudsmana. Českému rozhlasu to potvrdil šéf rezortu Tomáš Petříček z ČSSD. Projekt měl zajistit, že budou podněty a dotazy od občanů směřovat na jedno místo. Podle Petříčka se ale neosvědčil. Praha 10:34 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zahraničí plánuje namísto ombudsmana zřídit efektivnější konzulární informační centrum | Zdroj: Profimedia

Službu ombudsmana vyhledalo od srpna letošního roku zhruba dvacet lidí. A jejich dotazy často nespadaly do kompetencí ministerstva. Podle Petříka žádali lidé například o peníze. „Například (se na ombudsmana obraceli) i v případě, že měli třeba Estu do Spojených států a měli s tím problémy. To jsou věci, které my jako ministerstvo zahraničích věcí nejsme schopni jim zajišťovat,“ řekl Radiožurnálu.

Stojím za demonstranty z Hongkongu. Česko je na utlačování svobod citlivé, říká ministr Petříček Číst článek

Ministerstvo zahraničí tak plánuje v budoucnu zřídit efektivnější konzulární informační centrum. „Zvažujeme možnost nějakého jednotného kontaktního místa, abychom odlehčili ambasádám, na které se často lidé obrací s různými obecnými dotazy. Dále se jedná o možnostech zlepšení digitálního přístupu k různým konzulárním službám,“ uvedl Petříček.

V provozu je i projekt DROZD, jehož záměrem je varování občanů v zahraničí před nebezpečím. Během letních měsíců se do něj zaregistrovalo zhruba 100 tisíc cestovatelů. A jen během letní sezóny ministerstvo rozeslalo 3000 SMS zpráv a e-mailů. Varování měla souvislost především s přírodními katastrofami v Řecku, Číně nebo Japonsku. Týkala se také bezpečnostní situace v Albánii, Hongkongu či Chorvatsku.